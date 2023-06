Bajt jelez a barnás intim folyás

Az intim folyás sok mindenről árulkodik a női egészség szempontjából. Normális esetben a hüvelyből távozó nyák átlátszó, kevés mennyiségben ürül és szagtalan. Amennyiben ettől eltér, az a legtöbb esetben valamilyen problémát jelez (jellemzően intim fertőzést). Baj esetén a folyás színe zöldes, sárgás, esetleg fehér, ám előfordulhat, hogy barna színben tapasztalod, ami azt jelzi, hogy régebbi vérrel keveredett. A téma kapcsán dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Először is érdemes tudni, hogy hol tartasz éppen a ciklusban, amikor tapasztalod a panaszt. Ugyanis, ha a menstruációt követi, akkor az a méhből lassabban kiürült vér miatt lép fel, vagyis nem jelez semmi kórosat. Amennyiben azonban nem köthető a menstruációhoz, úgy a leggyakrabban a következőket jelzi.

Progeszteronhiány

Amennyiben kb. egy héttel a menstruációt előzi meg a barna színű intim folyás, az leggyakrabban a progeszteron hiányára utal. Ennek főleg akkor van jelentősége, ha teherbe szeretnél esni, ugyanis a probléma meddőséget és vetélést is okozhat. Ilyenkor az orvos progeszteronpótlást javasol, amellyel feltornázható a hormon mennyisége.

Perimenopauza

A klimax elejét gyakran jelzi barnás folyás. Ezt az időszakot perimenopauzának nevezik, és már a 40-es években megkezdődhet. Az ingadozó hormonszintek miatt az érintettek pecsételést is tapasztalhatnak, ami lehet piros, rózsaszín és barna is. Amennyiben ez okozza a problémát, egyszerű hormonvizsgálattal meg lehet róla bizonyosodni. Arra azonban figyelj, hogy ha már jó ideje nem menstruálsz, és így is pecsételő vérzésed van, akkor mindenképpen keresd fel orvosodat, ugyanis a tünet rosszindulatú daganatot is jelezhet.

Érdemes a nőgyógyásszal is konzultálni a különös tünet kapcsán. Fotó: Getty Images

Kismedencei gyulladás

Olykor a kismedencei gyulladás is megnyilvánulhat barna folyásban. A problémát több fertőzés is okozhatja, de sokszor olyan szexuális úton terjedő betegségek generálják, mint a chlamydia vagy a gonorrhea. Kismedencei gyulladás esetén jellemzően egyéb panaszok is jelentkeznek (bár nem törvényszerű – van, amikor tünetszegény). Ilyen lehet a fájdalom, a hőemelkedés vagy láz, az égő érzés vizelés közben, valamint a kellemtelen szagú és megváltozott színű folyás. Mivel felszálló fertőzésről van szó, amely gyulladást okoz, az apró hajszálerek könnyebben elpattanhatnak, akár az együttlétek során is – ez okozza a vérzést.

Fogamzásgátló

Amennyiben hormonális fogamzásgátlót kezdesz alkalmazni, úgy az első időszakban a rendszertelen vérzésen kívül barnás pecsételés is előfordulhat. Ez azért történik, mert a szervezetednek hozzá kell szoknia a kívülről bevitt hormonokhoz. Ugyancsak hasonló problémához vezethet az is, ha elfelejtied bevenni a tablettáját, hiszen az is hirtelen hormoningadozást okoz.

Ovuláció

Néhány nő az ovuláció időszakában rózsaszín, esetleg barna folyást tapasztal. Ezt ovulációs vérzésnek nevezik és nincs benne semmi kóros. Oka az ösztrogénszint magas szintje, majd annak hirtelen leesése. A panasz jellemzően igen rövid ideig tart, gyakran már aznap el is múlik, és a folyás csak igen kevés mennyiségben ürül.

Rosszindulatú daganat

Sajnos nem lehet kizárni barnás folyás esetén a rosszindulatú daganatok meglétét (pl. méhnyakrák, méhnyálkahártyából kiinduló rák). Kezdetben ezeknek nincsenek figyelemfelhívó tüneteik (éppen ezért fontos a rendszeres szűrővizsgálat), ám a szokatlan intim folyás mindenképpen felveti a gyanút, így ilyen esetben szűrővizsgálat szükséges – mondta dr. Lőrincz Ildikó.

Polip

A polipok a nőgyógyászatban leginkább a méhben, a méhszájon fordulnak elő. Jellemzően jóindulatú képződmények, amelyek a méh nyálkahártyájából indulnak ki. Gyakori problémáról van szó, amelyre sokszor rutin nőgyógyászati vizsgálat alkalmával derül fény, mivel általában nem okoz tüneteket. Ha mégis, akkor jellemzően vérzészavarok, kontaktvérzés, barna intim folyás, alhasi fájdalom fordul elő. Gyakran áll a meddőség hátterében. A polipokat érdemes eltávolítani, egyrészt a panaszok megszűntetése miatt, másrészt azért, mert – bár ritkán, de – rákos sejteket tartalmazhatnak.

Mi a teendő barnás folyás esetén?

Először is fel kell deríteni a barnás pecsételés okát. Az orvos ilyenkor a fizikális vizsgálat mellett elrendelhet méhnyakrákszűrést, de hormon-, illetve ultrahangvizsgálatot is. Szükség esetén szövettani vizsgálat is indokolt. A kezelés minden esetben a kiváltó októl függ: a terápia lehet gyógyszeres és műtéti is, de előfordulhat, hogy semmilyen kezelést nem igényel, mivel természetes folyamatról van szó.

