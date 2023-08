Húgának adta a méhét a kétgyermekes anya

Az 1-es típusú Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-szindróma egy ritka rendellenesség, amely miatt az érintett nők méhe vagy egyáltalán ki sem fejlődik, vagy alulfejlett, miközben petefészkeik megfelelően funkcionálnak. Ezzel született az a 34 éves nő is, aki férjével szeretne családot alapítani, és akin a februári transzplantációt végrehajtották az Oxfordi Egyetem égisze alatt működő Churchill kórházban. A neve elhallgatását kérő páciens 40 éves, kétgyermekes édesanya nővérétől kapta a donorszervet – írja a BBC.

Isabel Quiroga és Richard Smith, a méhátültetést vezető sebészek. Fotó: wombtransplantuk.org

A műtétet egy több mint 30 főből álló egészségügyi team végezte el. A beavatkozás mintegy 17 órán keresztül zajlott. Az orvosok elmondása szerint mind a recipiens, mind a donor felépülése gond nélkül zajlott a műtétet követően. Előbbinek a méhbeültetés után két héttel jött meg az első menstruációja, és férjével családot alapítanának. A transzplantációt megelőzően ehhez nyolc petesejtet adott le egy meddőségkezelő centrumban.

Mint minden transzplantált pácienst, őt is immunszuppresszáns gyógyszerekkel kezelik a kilökődés megelőzése érdekében, aminek hosszú távon vannak kockázatai. Éppen ezért a beültetett szervet legfeljebb két gyermek születése után eltávolítják majd a nő szervezetéből. „Szinte madarat lehet vele fogatni, nagyon boldog, és reméli, hogy nem is egy, hanem rögtön két gyermeke is születhet. A méhe tökéletesen működik, állapotát pedig szorosan nyomon követjük” – árulta el a páciensről Isabel Quiroga sebész, aki a beültetést végző csapatot vezette.

A világon elsőkét 2014-ben Svédországban született gyermeke egy méhbeültetésen átesett nőnek, aki a szervet egy idős, 60-as éveiben járó barátnőjétől kapta. Összességében mintegy száz ilyen jellegű műtét történt világszerte, és hozzávetőleg ötven gyermeket hoztak világra az érintett recipiensek, többségük az Egyesült Államokban és Svédországban. De emellett Törökországban, Indiában, Brazíliában, Kínában, Csehországban, Németországban és Franciaországban is történt már hasonlóan sikeres transzplantáció.