Így tudunk egészségesen öregedni

Ezért fontos lábunk egészsége

A lábak egészségének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Hatással van a tartásunkra, a fittségünkre, az energiaszintünkre, sőt egy 2017-ben készült tanulmány összefüggést talált a lábujjhajlító izmok állapota és a vérnyomás, illetve az alvás minősége, sőt a 2-es típusú cukorbetegség között is.

Hogy lábaink egészségét megőrizzük, ahhoz természetesen elengedhetetlen a rendszeres mozgás és a lábfejek rendszeres tornáztatása. Nyújtsuk rendszeresen a vádlit, próbáljunk meg összegyűrt zsebkendőket felszedni a lábujjainkkal a talajról, használjunk gumiszalagot a talp nyújtására. Ortopédushoz is érdemes elmenni, hogy tisztában legyünk vele, milyen állapotban vannak a lábfejeink, és hogy van-e szükségünk esetleg talpbetétre vagy más, rendszeresen használandó orvosi segédeszközre.

Rendszeres masszázs és mezítlábazás

Nagyon jó ötlet az is, ha rendszeresen elmegyünk talpmasszázsra, vagy ha ez nem fér bele a keretünkbe, akkor a saját lábunkat masszírozzuk át rendszeresen. Ehhez bevethetünk speciális kislabdát, fahengert is. A lábujjak átmozgatásáról se feledkezzünk meg, és járjunk mezítláb, amilyen gyakran csak tudunk!

Lábaink egészségének szempontjából nem mindegy, milyen cipőt hordunk

Milyen cipőt válasszunk?

Kiemelt fontosságú az is, hogy milyen cipőket, lábbeliket viselünk. A vádlik, lábak izmainak és ízületeinek sem a túl magas, sem a túl lapos talpú cipők hosszú távú viselése nem tesz jót. Ennek oka, hogy természetellenes pozícióba kényszerítik az alsó végtagot, ami miatt a vádli izmai megrövidülhetnek. A nőknek persze nem kell lemondaniuk a magassarkú viseléséről, de ha egészséges lábakat szeretnének, akkor csak alkalmanként hordjanak ilyesmit. A tangapapucsokat sem egész napos hordásra tervezték, ezt is mindig vegyük figyelembe.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy fájjanak a lábaink, rossz legyen a tartásunk, lúdtalpunk, bokasüllyedésünk, vagy egyéb lábproblémáink legyenek, érdemes tisztában lenni azzal, milyen cipők ártalmasak a lábunknak a leginkább. Melyek a legrosszabb cipők egészségünk szempontjából? Kattintson!

Válasszunk olyan cipőt, amelyben hosszában és széltében is elég hely van a lábujjaink számára, valamint enyhén párnázottak, és egészen minimális mértékben megemelik a sarkunkat. Ezzel máris sokat tettünk azért, hogy alsó végtagjaink erősek és egészségesek maradjanak. Otthonra is kényelmes papucsot válasszunk, amely lehet akár gyógypapucs is, hogy minél jobban tehermentesítsük a lábainkat!

Kérjük szakember segítségét, ha szükséges!

A számunkra legtökéletesebb lábbeli kiválasztásában bármikor kérhetjük ortopédus segítségét, ha úgy érezzük, hogy nincs a birtokunkban elég információ. Ez különösen azoknak fontos, akik rendszeresen futnak, gyalogolnak, vagy tervezik, hogy belevágnak, mert a sportoláshoz viselt cipők megfelelő kiválasztása is nagyon fontos.

Forrás: care2.com