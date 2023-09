Ezért fontos az egészségbiztosítás

Bár a negatív eseményekre nehéz előre felkészülni, érdemes tudatosítani magunkban, hogy bármikor történhet velünk és családtagjainkkal baleset, sérülés vagy valamilyen egészségi probléma.

Tudtad? Egy reprezentatv kutatásból az derült ki nemrég, hogy minden 10. magyarnak van jelenleg magán egészségbiztosítása, az emberek nagy része pedig a gyors és könnyen elérhető orvosi ellátást várja el ettől a lehetőségtől.

BÁRMIKOR TÖRTÉNHET VELÜNK ÉS CSALÁDTAGJAINKKAL BALESET, ÉRDEMES FELKÉSZÜLNI A HELYZETRE. FOTÓ: GETTY IMAGES

Hogyan működik egy egészségbiztosítás?

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások viszonylag új terméknek számítanak a piacon, de több biztosító termékpalettáján is megtalálhatóak. Szerződéskötéskor egy olyan szolgáltatáscsomagot fogsz kapni, amit az adott év során – a választott biztosítási csomagtól függően – szinte korlátlanul, vagy a szolgáltatási keretösszeg erejéig tudsz igénybe venni. Ha például a csomagban van diagnosztikai vizsgálat, akkor annak lehet egy felső határa, például 1.000.000 forint évente. Ez azt jelenti, ha orvosilag indokolt számodra egy ilyen vizsgálat elvégzése, akkor annak költségét egy magánegészségügyi intézményben nem neked kell megfizetned, hanem a biztosító kifizeti helyetted. A szolgáltatáscsomagod többi részével (járóbeteg ellátás, műtét, szakorvosi konzultáció, szűrővizsgálat stb.) is ugyanez a helyzet, vagyis az egyes szolgáltatástípusoknak lehet saját keretösszegük. A szerződéskötéskor neked kell választanod a szolgáltatáscsomagok közül, melyiket szeretnéd. Minél több szolgáltatást tartalmaz a csomag, annál drágább lesz az egészségbiztosításod. Vannak olyan biztosítások is, ahol szinte korlátlanul vehetsz igénybe egészségügyi ellátást, orvosilag indokolt esetben.

Mik az egészségbiztosítás előnyei?

A jelenlegi hosszú várólisták miatt az állami egészségügyben a gyógyulási folyamatok elhúzódhatnak, a betegségek súlyosabbá válhatnak, szövődmények léphetnek fel, valamint nem utolsó sorban a biztonság és komfort érzetünk hosszú ideig nem térhet vissza a normális szintre. Az orvosi ellátások igénybevétele magánegészségügyi ellátóknál anyagilag komoly megterhelést jelenthet.

Sok előnye lehet, ha magán egészségbiztosítással rendelkezünk:

Nem kell felesleges időt és energiát áldozni arra, hogy megtaláld a megfelelő orvost és ellátást, így teljes mértékben a gyógyulásra koncentrálhatsz

Nem kell vizsgálatonként fizetned a magánorvosi-ellátásért, a biztosítási díjért (havi, negyed-, fél- vagy éves díjfizetés lehetséges) akár korlátlan számú ellátásban részesülhetsz a biztosítási csomagod tartalmától függően az orvosilag indokolt esetekben.

Szakszerű betegellátást kapsz, higiénikus és modern környezetben.

Nincs várólista

A lehetséges szűrővizsgálatok előre tervezhetőek, ami segíthet megelőzni a komolyabb betegségek kialakulását.

Régóta csak halogatod az egészségbiztosítás megkötését? Másoktól már hallottál róla, de nem igazán tudod, miért is lenne szükséged rá, hiszen eddig sem tört el semmid és ritkán vagy beteg? A lakás- és autóbiztosítás mellett ezt már luxusnak érzed? Ha bármelyik kérdésre is igennel válaszoltál, akkor ez a cikk neked szól.

Kinek ajánlott?