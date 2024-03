A falusiak alig harmada készült fel egy betegségre

Az egészégügyi kiadásokra való felkészülés nemtől, korosztálytól, életkortól, végzettségtől és lakhelytől függetlenül a három legfontosabb megtakarítási cél között szerepel. Minél idősebb valaki, annál lényegesebbé válik az ilyen megtakarítás: az 50-65 évesek között már a második legnagyobb célnak számít, a válaszadók közel kétharmada sorolta az első három hely valamelyikére – derült ki egy, az ÖPOSZ megbízásából elvégzett országos reprezentatív kutatásból.

A hazai munkavállalók csupán fele tesz félre váratlan egészségügyi kiadások esetére. Fotó: Getty Images

A felmérés szerint akik nem tesznek félre váratlan egészségügyi kiadásokra, főként anyagi nehézségekre hivatkoznak. Ez az érv az átlagnál gyakoribb a nők, az 50 év felettiek, az alapfokú végzettséggel rendelkezők és a falvak lakói között. E csoportokban a megkérdezettek mintegy kétharmada vallja, hogy nincs pénze rá. Kevésbé gyakori, de fontos érv a válaszadók körében az is, hogy nem betegeskednek sokszor, bár ennek említése az életkor előrehaladtával csökken. Érdekesség, hogy a nőkhöz képest a férfiak között kétszer annyian vannak azok, akiknek megfelel az állami ellátás, ezért nem tesznek félre a váratlan egészségügyi kiadásokra.

A kutatás eredményeiből az is kiderül, hogy a megkérdezettek mintegy kétharmada tartja fontosnak, hogy munkáltatója anyagilag is támogassa az egészségtudatosságot. Azok közül ugyanis, akik több-kevesebb rendszerességgel félre tudnak tenni egészségügyi célra, csak 28 százalék választja valamelyik egészségpénztárat és ennél is kevesebben (20 százalék) az egészségbiztosítást.

Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke elmondta, az önkéntes egészségpénztárakat választók száma folyamatosan nő. Az elmúlt év végén már több mint egymillió főt számlált a tagság, 2023 során több mint ötvenezerrel gyarapodott a pénztártagok tábora. Emellett pedig folyamatosan gyarapodnak a munkáltatói befizetések is. Hozzátette, egyre többen ismerik fel és értékelik, hogy az szja-visszatérítéssel támogatott egészségpénztári megtakarítások számos módon felhasználhatók, azaz nem csak a pénztártag és családtagjai egészségügyi kiadásai fedezhetők, hanem akár lakáscélú jelzáloghitel-törlesztéshez, vagy a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez is igénybe vehetők.