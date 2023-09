„Cascót sem akkor kötünk, ha már összetört az autó” – az egészségbiztosításban rejlő lehetőségek

Egy biztosítás sem véd meg a baj bekövetkezésétől, azonban a váratlan helyzetek miatti eladósodástól és a tanácstalanságtól segíthetnek megóvni. Ezt valószínűleg egyre többen felismerik, hiszen szinte minden nagyobb vihar után olvasni lehet arról, hogy milyen sok bejelentés érkezik a biztosítókhoz a károk miatt. Az ingatlan biztosítási védelmén kívül sokan cascót is kötnek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás mellé, az ugyanis akkor is fedezi a káruk egy részét, ha ők okozzák a balesetet.

Mi a helyzet az állítólagos legnagyobb kincsünkkel, az egészségünkkel?

Ezen a téren közel sem vagyunk még annyira tudatosak és előrelátóak, mint a vagyonunkkal kapcsolatban. Ahogy arra 2022-es reprezentatív kutatások eredményei is rámutattak, a magyarok csaknem kétharmada jár időnként magánorvoshoz (leginkább az aktívan dolgozó fiatalok és középkorúak). A legtöbben tehát inkább a zsebükbe nyúlnak, hogy gyors és magas színvonalú ellátást kapjanak, megkerülve a leterhelt állami egészségügyet. Érdekes információ azonban, hogy bár a magánegészségügy iránti érdeklődés egyre nő, egészségbiztosítással mindössze a magyarok alig több mint tizede – 12 százaléka – rendelkezik (és közülük is minden másodiknak csak azért van biztosítása, mert azt a munkáltatója állja). Most pedig nézzük meg, miért is érné meg a többieknek is elgondolkoznia a magán egészségbiztosításon.

Nem mindegy, hogy egyszeri félmilliót, vagy havi párezer forintot kell fizetnünk

Akkor van a legnagyobb szükségünk segítségre, amikor baj van – és egyes esetekben a gyorsaság akár életmentő is lehet. Ez főként akkor igaz, ha például a panaszaink és eredményeink alapján felmerül egy daganatos betegség gyanúja. Ilyenkor, a túlélési esélyek növelése érdekében elengedhetetlen, hogy a minél előbb elkészüljön a diagnózis és megkezdhessük a szükséges kezelést.

Csakhogy az állami ellátásban gyakran hosszú hónapokat kell várni egy MR-vizsgálatra, ha pedig magánúton végeztetnénk el, az nagyjából 80 ezer forintunkba kerülne. Hasonlóan borús a kép a műtétekkel kapcsolatban is: a műtétekre is gyakran igen hosszú a várólista, egy magánklinika egynapos sebészeti ellátása viszont legalább 300 ezer forintos pluszköltséget jelent, de ez könnyen meghaladhatja akár a félmilliót is. Egy-egy ilyen műtéti beavatkozásra akár a sportok űzése közben szerzett sérülések vagy egyéb egészségi problémák (például szürkehályog) kapcsán is szükségünk lehet.

Ekkora összeget azonban nem mindenki tud bármikor előrántani a zsebéből, így három lehetőség közül választhatunk:

kölcsönkérünk valakitől, vagy feláldozzuk például a nyaralásra szánt pénzünket, hogy mégis ki tudjuk fizetni a gyors kivizsgáláshoz és műtéthez szükséges összeget; vállaljuk, hogy akár hónapokat is várunk arra, hogy sorra kerüljünk az állami egészségügyben, miközben az állapotunk rohamosan romolhat;

előrelátóak leszünk, és még most, amikor nincs nagy baj, kötünk egy egészségbiztosítást.



Bár a biztosítási díjat sok tényező – egyebek mellett az életkor, az egészségi állapot és a biztosítási csomag tartalma – befolyásolja, általánosságban elmondható, hogy már akár havi 10 ezer forintért is hozzájuthatunk az úgynevezett szolgáltatás alapú egészségbiztosításhoz. Nem mindegy tehát, hogy például évi 120 ezer forintot szánunk az egészségünkre, vagy ennek a többszörösét fizetjük ki egyetlen egy beavatkozásért.

Az egészségbiztosításban rejlő egyéb lehetőségek

A várólisták elkerülése, valamint a magánellátásra kifizetett összeg jelentős mérséklése mellett azonban számos további előnye lehet annak, ha egészségbiztosítást kötünk. A szolgáltatáshoz ugyanis általában tartozik egy, az év minden napján és a nap minden órájában elérhető ügyfélszolgálat, amelynek segítségével online vagy telefonon bejelenthetjük problémánkat, és onnantól kezdve mindent a biztosító intéz: megkeresi a legideálisabb ellátási lehetőséget és a leghamarabb elérhető orvost, nekünk pedig csak oda kell mennünk a megadott helyre az előjegyzett időpontban. A biztosítási csomagunkba tartozó vizsgálatokért és beavatkozásért nem kell fizetnünk az orvosnak – figyelembe véve az egyes csomagok lehetséges limiteit –, a költségeket a biztosító rendezi.

A magán egészségbiztosítási csomag kiválasztásához – főleg, ha az egész családra kiterjesztenénk azt – érdemes bevonni egy biztosítási szakértőt is, hogy biztosan megtaláljuk a számunkra legideálisabb konstrukciót.

Jó tudni, hogy vannak például kifejezetten a daganatos betegségek gyors diagnosztizálására és a kezelési javaslat összeállítására vonatkozó csomagok is, amelyek azért jöttek létre, mert a felmérések szerint a magyarok a ráktól félnek a legjobban, illetve a legtöbben azon aggódnak, hogy vajon időben segítséget kapnak-e. Egy ilyen biztosítás birtokában azonban rövidebb idő alatt készülnek el a szükséges vizsgálatok, így gyorsabban jutunk pontos diagnózishoz és személyre szabott kezelési tervhez.

Csomagtól függően kihasználhatjuk a biztosításunkban rejlő lehetőségeket arra is, hogy labor-, ultrahang-, MR-, CT- vagy bizonyos szűrővizsgálatokat elvégeztessünk. A mielőbbi gyógyulás mellett az is fontos, hogy a biztosítás segítségével enyhítsük a baleset vagy betegség által kiváltott anyagi nehézségeket. Hiszen így baj esetén nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, mert biztosítási díjunkkal már tulajdonképp előre fedeztük a biztosítási csomag választásunk alapján a felmerülő költségeinket. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a biztosító nem fizet, ha a szerződéskötéskor meghatározott feltételek nem teljesülnek. Az egészségbiztosítás nem feltétlenül terjed ki az olyan betegségekre, amelyekről már a megkötéskor tudtunk, ahogy a plasztikai műtéteket, vagy az ittas vezetés által okozott balesetből szerzett sérülések kezelését sem téríti meg. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a magán egészségbiztosítással nem válthatjuk ki teljesen az állami egészségügyi ellátást, ugyanis a magánszolgáltatók nem tudnak ellátni minket az olyan sürgős esetekben, mint például egy szívroham vagy egy súlyos autóbaleset.