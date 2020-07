Gyors hízás: ezeket a teszteket végezze el

Az emberek általában akkor híznak, amikor több kalóriát fogyasztanak el annál, mint amennyit a szervezetük fel tud használni. A mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, a kevésalvásés a stressz hosszú távon szintén szaporíthatja a kilókat, ahogy az olyan természetes állapotok, folyamatok is, mint az öregedés, a menopauza, a terhesség vagy a menstruáció. Amennyiben azonban a súlygyarapodás gyors, kontrollálhatatlan, nagy a valószínűsége, hogy hátterében betegség áll. Lássuk a leggyakoribb mögöttes tényezőket.

Mit mutat meg a testtömegindex? Sokak számára jelent bosszúságot, ha felszalad rájuk néhány kiló, ugyanakkor fontos, hogy a súlyfelesleg nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is komoly gondokat okozhat. Szükséges tehát, hogy képesek legyünk felmérni, valóban problémás-e a testsúlyunk. De hogyan tudhatjuk meg legegyszerűbben? Részletek itt.

Szükség lehet a pajzsmirigy működésének vizsgálatára

Gyors hízás esetén érdemes ellenőriztetnünk pajzsmirigyünk állapotát, hiszen a pajzsmirigy-alulműködésnek (hypothyreosis), valamint a Hashimoto-betegségnek is vezető tünete a súlygyarapodás. Előbbi lényege, hogy apajzsmirigyhormonjainak - thyroxin (T4) és trijód-tironin (T3) - termelődése elégtelen, mennyiségük kevesebb a szükségesnél. Utóbbi autoimmun betegség, az érintettek immunrendszere a pajzsmirigyüket kezdi el támadni, és emiatt lelassul a pajzsmirigyhormonok termelődése. A pajzsmirigyhormonok hatása a szervezet anyagcseréjére rendszerint serkentő, így hiányuk csökkentanyagcsereformájában, azaz hízásban jelentkezhet. A pajzsmirigy-alulműködés és a Hashimoto egyaránt járhat még fáradékonysággal, hajhullással, illetve menstruációs és koncentrációs zavarokkal.

Ha képet szeretnénk kapni arról, megfelelően működik-e a pajzsmirigyünk, első körben menjünk el egy vérvizsgálatra, és ellenőriztessük a TSH (thyreoidea-stimuláló hormon), az FT3 és az FT4 értékét. Pajzsmirigy-alulműködésnél a TSH emelkedett, míg az FT3 és az FT4 alacsonyabb értéket mutat a normálisnál. Az autoimmunitás igazolására vagy kizárására a pajzsmirigyellenes antitesteket kell megnézetni ugyancsak vérből, az Anti-TPO-t (thyreoidea-peroxidáz elleni antitest), az Anti-TG-t (tireoglobulin elleni antitest) és a TRAK-ot (TSH receptor autoantitest). Ezekautoimmun betegségekesetén jelennek meg, szintjük ilyenkor magas lesz a szervezetben. A pontosabb diagnózis felállítása érdekében egyéb laborparaméterek vizsgálata és/vagy képalkotó vizsgálatok - elsősorban pajzsmirigyultrahang - elvégzése is szükségessé válhat.

Nőgyógyászati probléma a háttérben

A gyors súlygyarapodás kiváltó oka gyakran a nőket érintő egyik legelterjedtebb hormonális betegség, a policisztás ovárium szindróma (PCOS), amely a petefészkek ultrahangvizsgálatával kimutatható policisztás ováriumokról, a szervekben gyöngyfüzérszerűen elhelyezkedő cisztákról kapta a nevét. A hízás (főleg hasi típusú elhízás) mellett olyan szimptómák utalhatnak a betegségre, mint a menstruációs problémák, a fokozott, férfias típusú szőrnövekedés, a pattanások és az arcbőr zsírosodása. Összességében elmondható, hogy az érintettekre jellemző a komplex hormonális- és anyagcserezavar, amely a női nemi ciklus zavarával is jár és fogamzási nehézséghez, fogamzási képtelenséghez, infertilitáshoz vezethet, valamint gyakran társul inzulinrezisztenciával (IR) és pajzsmirigyproblémákkal is.

Amennyiben a súlygyarapodás gyors, kontrollálhatatlan, nagy a valószínűsége, hogy hátterében betegség áll. Fotó: Getty Images

A policisztás ovárium szindrómának szigorú diagnosztikai kritériumai vannak, az úgynevezett rotterdami kritériumok. Három ilyet különítenek el, amelyekből ha kettő igazolódik, már fel lehet állítani a PCOS diagnózisát. Az első a peteérési vagy menstruációs zavar, ami a gyakorlatban rendszertelen havi vérzést vagy apeteéréshiányát jelenti. A második a férfi nemi hormonok túlsúlyának (hyperandrogenizmus) klinikai és laboratóriumi jelei, a harmadik pedig a policisztás ováriumok ultrahangvizsgálat során történő észlelése.

Ha panaszaink alapján úgy sejtjük, érintettek lehetünk, keressük fel nőgyógyászunkat, és számoljunk be neki tapasztalatainkról. A szakember részletes anamnézist vesz fel, hüvelyi ultrahangvizsgálatot végez, és kérni fogja bizonyos hormonértékek ellenőrzését is, amelyeket jellemzően a ciklus eltérő időszakaiban szükséges mérni. Ezek általában a következők: LH (luteinizáló hormon), FSH (follikulus-stimuláló hormon), totál és szabad tesztoszteron, Androsztendion, DHEAS (dehidroepiandroszteron-szulfát), Prolaktin, SHGB (nemi hormonokat kötő fehérje), AMH (anti-Müllerian hormon), Ösztradiol és Progeszteron. Szükség lehet még a vérzsírok (Koleszterin, HDL- és LDL-koleszterin, Triglicerid, non-HDL) és a TSH-szint ellenőrzésére, valamint inzulinrezisztencia-vizsgálatra is.

Az OGTT-vizsgálat jelentősége

Sok beteg azzal keresi fel az orvosát, hogy látszólag ok nélkül hízott meg az utóbbi időben, a vizsgálatok során pedig kiderül, hogy inzulinrezisztenciában szenved (amelyet a 2-es típusú cukorbetegség előszobájának is neveznek). Az inzulin felel azért, hogy a sejtekbe bekerüljön az azokat tápláló cukor, IR esetén azonban a sejtek "éheznek", ugyanis a felszínükön képződő inzulinreceptorokhoz az inzulin csak gyengén tud kapcsolódni. Ennek oka általában az, hogy maga a receptor jön létre "hibásan", ami miatt a sejtek rezisztensek lesznek az inzulin hatására, és ami miatt lényegesen több inzulinnak kell jelen lennie a vérben ahhoz, hogy a sejtbe a cukor bekerülhessen. A túl nagy mennyiségű inzulin súlygyarapodáshoz vezet, de a betegségnek más tünetei is vannak: rendszertelen menstruáció, sikertelen teherbeesés, étkezés után néhány órával jelentkező álmosság és fáradékonyság.

A terhelésben, a klinikai döntés szempontjából az éhgyomri és a 120 perces glükózérték a legfontosabb, de bizonyos esetekben az egyéb időpontokban mért vércukorértékek is sokatmondóak. IGT esetén az éhomi érték 7,1 mmol/l alatt van, a 120 perces érték 7,8-11,1 mmol/l közötti. Cukorbetegségről akkor beszélünk, ha az éhgyormi vércukorérték meghaladja a 7,1 mmol/l-t, a 2 órás pedig a 11 mmol-l-t.

IR gyanúja esetén mindenekelőtt egy többpontos (leggyakrabban hárompontos, 0, 60 és 120 perces) terheléses vércukorvizsgálat (OGTT) elvégzése javasolt, amely során avércukorszintmellett a vér inzulinszintjét is meg kell határozni. A vizsgálatban azt nézik, hogy bizonyos mennyiségű glükóz elfogyasztása mennyire emeli meg a vércukor- és inzulinszintet az éhgyomri értékekhez képest. Az éhgyomri vércukor- és inzulinérték alapján számolható ki az ún. HOMA-index, amellyel igazolható az IR gyanúja: ha a kapott érték 2 felett van, hajlamról, 4 felett pedig már IR-ről beszélhetünk. Az OGTT-t a prediabétesz (csökkent glükóztolerancia, IGT) és 2-es típusú cukorbetegség diagnosztikájában is alkalmazzák, amely kóroknál egyébként ugyancsak jellemző lehet a gyors hízás. Ilyenkor mindenképpen nézessük meg a HbA1c-szintet is, mert megmutatja, milyen volt a vércukorszintünk az elmúlt 3 hónapban.

Hogy pontosabb képet kapjunk állapotunkról, az OGTT-vizsgálatot érdemes kiegészíteni a következők ellenőrzésével: teljes vizeletvizsgálat, máj- (GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz, bilirubin) és vesefunkciós paraméterek (karbamid, húgysav, kreatinin), vas- (vas, transzferrin, ferritin, vérkép) és zsíranyagcsere-értékek (vércukor, triglicerid, koleszterin, HDL- és LDL-koleszterin), CRP (C-reaktív protein), valamint D-vitamin. Ezek monitorozása abból a szempontból is fontos lehet, hogy a vizeletvizsgálat, illetve vesefunkciós paraméterek jelezhetnek egy esetlegesen fennálló veseproblémát, míg a zsíranyagcsere működését tükröző értékek a szív- és érrendszer állapotáról adhatnak képet - természetesen egyéb, kapcsolódó vizsgálatok eredményeivel együtt. A veseelégtelenség, a nefrózis szindróma (veseeredetű tünetegyüttes), továbbá a szívelégtelenség például hirtelen hízással jár a szervezet által visszatartott nagy mennyiségű folyadék miatt.

A kortizolszint is árulkodó lehet

Aki gyorsan meghízott, annak a mellékvesekéregben termelődő glukokortikoid hormonnak, a kortizolnak a szintjét is tanácsos ellenőriztetnie, túltermelődése ugyanis a többi között súlygyarapodást idézhet elő. Fontos tudni, hogy egy egyszeri kortizolszint-meghatározás nem releváns információ! A normális értékektől való tényleges eltérést csak a hormon napi profiljának felállításával lehet észrevenni, például többpontos nyál-kortizol mérés, vagy 24 órán át gyűjtött vizelet kortizolszintjének ellenőrzése útján. Normál esetben egyébként reggel a legmagasabb a kortizolérték, majd a nap folyamán fokozatosan csökken. Amennyiben a napi összkortizol-termelés kóros értéket mutat, további vizsgálatok javasoltak. Ezekkel kapcsolatban egyeztessünk kezelőorvosunkkal, aki esetlegesen fennálló egyéb tüneteink függvényében jelöli ki az irányt. Leggyakrabban egyébként a fizikai és érzelmi stressz áll a háttérben, de a kortizoltúltermelés az alapja a Cushing-szindrómának is.

Előzzük meg a nagyobb bajt

Bár gyűjtésünk nem teljes, csak a leggyakrabban előforduló okokra koncentrált, így is látható, hogy a gyors hízást számtalan betegség előidézheti - amelyek közül ráadásul egy adott páciensnél egyszerre több is fennállhat. Amennyiben tehát azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben annak ellenére vált kontrollálhatatlanná, növekedett meg jelentősen a súlyunk, hogy bármin változtattunk volna, és mellette más, zavaró szimptómákat is észlelünk, ne habozzunk szakember segítségét kérni. A szakszerűen összeállított terápia nyomán alapbetegségünk nem súlyosbodik tovább, és így a kísérőtünetek - például a hízás - is enyhülhetnek, megszűnhetnek.