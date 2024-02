PCOS mellett így jöhet össze a baba

Bár a PCOS elnevezés a petefészek (ovárium) betegségére utal, számos egyéb eltérés áll még hátterében, ezért a tünetek is szerteágazóak. A rendszertelen vagy hiányzó peteérésen és menzeszen kívül ciszták jelenthetnek meg a petefészekben, pattanásossá válhat a bőr, megnövekedhet a szőrzet az arcon és a testen, előfordulhat hajhullás, férfias jellegű kopaszodás, emelkedhet a vér inzulinszintje, valamint gyakori a testsúlynövekedés. Ez utóbbi azonban nemcsak következmény, de kiváltó ok is lehet – mutatott rá dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa.

Egy, a Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism című folyóiratban közölt tanulmány szerint a PCOS-sel és túlsúllyal élő nők jelentősen javíthatják a teherbeesés esélyét, ha megszabadulnak a súlyfeleslegtől és rendszeresen mozognak. Ez jó hír, hiszen a komplex hormonális és anyagcsere-rendellenesség a fogamzóképes korú nők meddőségének leggyakoribb hormonális oka. Magyarországon a nők 5-10 százaléka érintett lehet.

A megfelelő kezeléssel PCOS esetén is összejöhet a baba. Fotó: Getty Images

Endokrinológiai kezelés és életmód

Egy amerikai kutatásban 149 PCOS-sel diagnosztizált, túlsúlyos vagy elhízott nőt véletlenszerűen három csoportra osztottak. Először az egyik csoportot fogamzásgátlóval kezelték, egy másik csoport súlycsökkentő és mozgásprogramban vett részt, a harmadik csoportnál pedig kombinálták a két irányt. Mindhárom csoport négy hónapig folytatta a programot, majd peteérést serkentő gyógyszerelést kaptak.

Az eredmények azt mutatták, hogy mindegyik csoportban újból gyakran jelentkezett rendszeres ovuláció, a legtöbben pedig a második és a harmadik csoport tagjai közül tudtak teherbe esni. Ráadásul a kombinált módszerrel kezelt nőknél más előnyöket is kimutattak: jelentősen javult az inzulinszintjük és alacsonyabb lett a trigliceridszintjük. A vizsgálat szerint a PCOS gyógyszeres kezelésének eredményességét jelentősen fokozza a diétás és életmód-terápia.

Gyógyszeres lehetőségek

„A PCOS miatt jelentkező meddőség kezelésében több típusú gyógyszer jöhet szóba, amelyekről a kivizsgálás után dönthetünk” – mondta el dr. Mutnéfalvy Zoltán.

Klomifén-citrát hatóanyagú gyógyszert lehet alkalmazni az ovuláció kiváltására olyan nőknél, akiknél nem történik rendszeresen peteérés. Ezt a hatást a készítmény úgy éri el, hogy a luteinizáló és tüszőstimuláló hormonok szintjét emeli.

A letrozol nevű hatóanyagot eredetileg a mellrák kezelésére fejlesztették ki, azonban kiderült, hogy PCOS-betegeknél meddőség esetén is alkalmazható, sőt újabban első választandó kezelésnek ajánlják.

Metformin hatóanyagot tartalmazó gyógyszert elsősorban inzulinrezisztencia és 2-es típusú cukorbetegség esetén rendelnek el, ezek viszont gyakran járnak együtt PCOS-sel is. A gyógyszer képes csökkenteni az inzulin- és vércukorszintet, aminek hatására a szervezet újra megfelelő mennyiségben tudja előállítani a reproduktív hormonokat, így nőhet a teherbeesés esélye.

Hatóanyagként gonadotropint akkor rendelhet el az orvos, ha az első vonalbeli gyógyszerek nem váltak be. Ennek adagolásával folyamatosan manipulálni lehet a hormontermelést, befolyásolva a peteérést, illetve a petesejtek növekedését az FSH-hormonok által.

Ajánlott életmódbeli változások

Mivel a túlsúllyal és elhízással küzdő nőknél már 5-10 százalékos testsúlycsökkenés is csökkentheti az inzulinszintet, az androgén hormonok és a vérzsírok szintjét, valamint normalizálhatja a menstruációs ciklust és a peteérést, a cél a felesleges kilók leadása. Ennek alapvető eszköze pedig a táplálkozás és a rendszeres mozgás, amelynek személyre szabásával lehet a legjobb eredményeket elérni. Dietetikus segítségével érdemes tehát kidolgozni azt az étrendet, amely alapvetően zöldségekre, gyümölcsökre, sovány húsokra és tejtermékekre, egészséges zsírokra és teljes kiőrlésű gabonákra építve csökkenti az inzulinszintet és hozzájárul a hormonális egyensúlyhoz. Az edzésterv felépítésében mozgásterapeuta tud segíteni, hiszen bizonyított, hogy a rendszeres mozgás fokozza a szervezet inzulinérzékenységét és a peteérés rendszeressé válásához is hozzájárul. Ehhez legalább 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc magas intenzitású tréning szükséges hetente.

Mind a PCOS, mind a meddőség jelentősen növeli a stressz, a szorongás, sőt a depresszió szintjét, ezért tudatosan kell foglalkozni ennek kezelésével. Már csak azért is, mert a kiegyensúlyozott lelki állapot önmagában hozzájárulhat a fogamzáshoz. Ehhez mindenkinek meg kell találni a számára elfogadható módszert, legyen az sport, jóga, meditáció vagy éppen mentálhigiénés szakember, pszichológus segítsége.