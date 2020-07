Mit mutat meg a testtömegindex?

Sokak számára jelent bosszúságot, ha felszalad rájuk néhány kiló, ugyanakkor fontos, hogy a súlyfelesleg nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is komoly gondokat okozhat. Szükséges tehát, hogy képesek legyünk felmérni, valóban problémás-e a testsúlyunk.

Tisztelt Doktor Úr! Többen is kérdezték már előttem a szülés utáni "kötényhas" TB-s eltávolításáról. Az én kérdésem is ezzel kapcsolatos. Nekem 3 gyermekem van, és már az első terhesség után ottmaradt a felesleges bőr, de mivel még terveztünk gyermeket, nem foglalkoztam vele, most viszont nagyon szeretnék megszabadulni tőle. Olvastam a válaszaiban, hogy a BMI a döntő. Terhesség utáni esetben mi a kiinduló súly? Az első terhesség előttit nézik, vagy a terhességek ideje alatt elért maximumot? És mit néznek, a terhesgondozási könyvet? Én már csak 47 kg vagyok, annyira meg akartam szabadulni a pocaktól, a férjem már pszichológushoz akar küldeni. Beszéljek a háziorvossal? Válaszát és segítségét előre is köszönöm! Tisztelettel: Veronika

Tisztelt Veronika! A valaha volt legmagasabb testsúly számít, melyet a háziorvos igazol le egy beutaló formájában. Üdvözlettel: dr. Éles György