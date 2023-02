Hihetetlen, mi magyarázhatja az emésztési panaszokat

Erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, helyenként kisebb eső, zápor, északkeleten havas eső is lehet. Erős lesz az északnyugati szél, délután 4, 14 fokot mérhetünk. Hétfőn frontmentes időre készülhetünk, de hidegfronti és melegfronti tünetek is felléphetnek. A fejfájósok és a migrénesek napja is nehezen telhet, emellett gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás és a szédülés is. A szél több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: