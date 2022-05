Mikor menjünk foniáterhez?

A foniátria a fül-orr-gégészet egy speciális szakterülete, amely a hangképzés, a beszéd és részben a hallás zavaraival foglalkozik. Bizonyos problémák kivizsgálása során ugyanis nem elegendő az általános fül-orr-gégészeti vizsgálat, a kiváltó ok felderítéséhez kifejezetten foniátriai kivizsgálásra van szükség. Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa elmondta, hogy milyen panaszok ezek.

Foniátria: a fül-orr-gégészeten túl

A foniáter fül-orr-gégész is egyben, tehát foglalkozik általános fül-orr-gégészeti betegségek kivizsgálásával és kezelésével is. Ez azt jelenti, hogy fordulhatunk hozzá például fülfájással, torokfájással és arcüreggyulladással is. A fül-orr-gégészet mellett azonban a foniáter mélyebb ismeretekkel rendelkezik a hangképzési zavarok terén, valamint a hangszalagok működésével, a hangképző szervekkel kapcsolatos problémák megelőzésével, diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban. A foniáter szakorvos tevékenysége során szorosan együttműködik más orvosi szakokkal (ideggyógyászat, pszichiátria, gyermekgyógyászat, szájsebészet) és több nem orvosi szakterülettel (nyelvészet, fonetika, logopédia, akusztika) is.

A foniáter mélyebb ismeretekkel rendelkezik a hangképzési zavarok terén. Fotó: Getty Images

Mikor érdemes foniáterhez fordulni?

A foniátriai kivizsgálás minden olyan esetben javasolt, ha bármilyen, a hangunkkal kapcsolatos probléma áll fenn. Ezek közül is a leggyakoribb eset a rekedtség. Különösen akkor szükséges a kivizsgálás, ha a panasz régóta fennáll és esetleg az eddigi kivizsgálás nem vezetett eredményre a kiváltó okkal kapcsolatban.

Hangképzési problémára utalhat például az elhúzódó mutálás, esetleg ha túl magas vagy túl mély a hangunk. Ez ugyanis azt is jelezheti, hogy nem megfelelően, nem a hangképző szerv anatómiai adottságai szerint használjuk a hangunkat, ami miatt a hang hamar elfárad, gyakori rekedtség, torokfájás jelentkezhet. Ez akkor jelent igazán gondot, ha valaki a munkájából adódóan sokat beszél. Az ideális hang elérésénél ezért az első lépés mindig a foniátriai vizsgálat, amelynek során a zavart okozó, esetleges anatómiai eltéréseket kiszűrhetjük – magyarázta dr. Holpert Valéria. A betegek ezt követően logopédiai foglalkozások keretében sajátíthatják el a helyes hangképzést.

Gyakoriak a pajzsmirigyproblémák is, amelyek kezelése sok esetben műtéti megoldást igényel. Pajzsmirigy – de más nyaki műtét közben is – sérülhet a hangszalagot mozgató ideg, hangszalagbénulás is kialakulhat. Nyaki műtétek kapcsán is érdemes foniáterrel konzultálni, mert hangterápiával, illetve megfelelő légzésvezetési gyakorlatokkal nagyon sokat lehet javítani a beszédhangon.

Ha a horkolás oka a torok bizonyos izmainak gyengesége, akkor a beszédgyakorlatok segíthetnek a gyenge izomtónust erősíteni, ezáltal a horkolás kezelésében is. A foniátriai vizsgálatot követően a személyre szabott gyakorlatsort beszédterápiás specialista segít összeállítani.