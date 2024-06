Súlyos bajt jelezhet, ha hangosan horkolsz éjszaka

„Most először objektíven kijelenthetjük, hogy számottevő kapcsolat van a rendszeres éjszakai horkolás és a magas vérnyomás között” – idézi a Flinders Egyetem közleménye dr. Bastien Lechatot, a Nature Digital Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzőjét. Munkatársaival világszerte több mint 12 ezer jelentkezőt vontak be egy kiterjedt kísérletbe 2020 júliusa és 2021 áprilisa között. A résztvevők alvásáról egy, az ágymatracuk alatt elhelyezett érzékelő gyűjtött éjszakánként adatokat a kísérlet 9 hónapos időtartama alatt. A szenzor alkalmas a horkolás és az alvási apnoé felismerésére egyaránt. Emellett a kutatók a vizsgált alanyok vérnyomásának alakulását is nyomon követték egy, az amerikai gyógyszerügynökség (FDA) által hitelesített otthoni vérnyomásmérő készülék segítségével.

A horkolás akár a magas vérnyomás előjele is lehet. Fotó: Getty Images

Az így kapott adatok elemzéséből kirajzolódott, hogy a résztvevők 15 százaléka az éjszakai alvás időtartamának több mint egyötödében horkolt – elsősorban középkorú és túlsúlyos férfiakra volt ez jellemző. Kiderült továbbá, hogy azok körében, akik rendszeresen horkolnak, közel kétszer nagyobb arányban fordul elő kezeletlen magasvérnyomás-betegség. Ha pedig a horkoláshoz alvási apnoé is társul, a magas vérnyomás fennállásának kockázata már négyszeresére ugrik azokkal összehasonlítva, akikre egyáltalán nem jellemző a horkolás. „Ezek az eredmények alátámasztják, hogy bizony a horkolást is tényezőnek kell tekinteni az egészségügyi ellátásban és az alvásfüggő problémák kezelésében, különös tekintettel a magas vérnyomás kezelésére” – hangsúlyozta dr. Lechat.

Összességében a tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy már önmagában a horkolás is a magas vérnyomás, avagy a hipertónia korai előjelének tekinthető. A horkolás miatti alvásminőség-romlás ugyanis súlyosbíthatja annak kialakulása veszélyét. Érdemes megemlíteni, hogy a magasvérnyomás-betegség rendszerint tünetszegény, hosszú távon viszont olyan súlyos problémákhoz vezethet, mint a szívelégtelenség, a stroke, illetve a szív és a vesék megbetegedése. Nem véletlenül nevezik csendes gyilkosnak is. Éppen ezért a Flinders Egyetem közleménye azt tanácsolja: ha gyakran horkolsz, amihez kialvatlanság, napközbeni fáradtság, akár alvás közbeni légzési nehézségek is társulnak, akkor feltétlenül konzultálj orvossal ezekről a panaszokról.