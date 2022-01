Állati génvariáns segíthet a HIV elleni küzdelemben.

A Moderna biotechnológiai vállalat bejelentette, hogy megkezdte az mRNS-alapú, HIV elleni védőoltásának klinikai tesztjét. A vakcinát a Bill és Melinda Gates Alapítvány, illetve az InternationalAIDSVaccine Initiative (IAVI) nevű nonprofit szervezet pénzügyi segítségével fejlesztették. Az oltóanyag első adagját csütörtökön adták be az első önkéntes résztvevőknek az amerikai George Washington Egyetemen - olvasható a gyógyszergyártó honlapján.

Már tesztelik a HIV elleni vakcinát. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A vállalat még 2021 augusztusában jelentette be, hogy hamarosan megkezdi az embereken végzett teszteket. A koronavírus elleni védőoltáshoz hasonlóan az mRNS-technológiát használják arra, hogy olyan fehérjék előállítását indítsák be, amelyek kiválthatják a sejtes immunválaszt. A szakemberek azt remélik, hogy a vakcinával sikerül elérni az úgynevezett B-sejtek előállítását, amelyek semlegesítő antitestekké alakulhatnak át.

Becslések szerint több mint 38 millió embert érint napjainkban a HIV-fertőzés világszerte. Az AIDS-ért felelős vírus komoly kihívások elé állítja a vakcinafejlesztőket, mert folyamatosan mutálódik, változik, újabb és újabb törzsei pedig képesek kicselezni az immunrendszert.

A gyógyszergyártó azt tervezi, hogy nemcsak a védőoltást, hanem egy emlékeztető oltást is tesztelni fog. Távolabbi céljuk, hogy az mRNS-technológiával egyéb, oltásokkal eddig szintén nehezen megcélozható vírusokat is legyőzzenek, beleértve az influenzát, a dengue-vírust, a Zika-vírust, a hepatitis C-t és a maláriát is.