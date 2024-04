Karikó Katalinról nevezték el a Semmelweis Egyetem tantermét

A Nobel-díjas Karikó Katalin nevét viseli a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének felújított, 24 férőhelyes, okostáblával felszerelt, interaktív oktatásra is alkalmas szemináriumi terme. Az intézmény Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében lévő tanterem ünnepélyes átadóján jelen volt a névadó is – adta hírül az intézmény, ami a kutató gyógyszerfejlesztésre is kiható munkássága előtt tiszteleg ezzel a lépéssel. Emellett – mint írják – a tudós sikeres életpályáját is követendő példaként állítja ezzel a gesztussal hallgatói elé.

Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A névadó üzent a hallgatóknak

A felújított tanterem ünnepélyes átadóján Merkely Béla rektor úgy fogalmazott: a Nobel-díjas kutató példája is bizonyítja, hogy a magas szintű tudományos eredmények eléréséhez kiváló felsőoktatás szükséges. A rektor szerint Karikó Katalin sikeres pályája hűen példázza a hallgatók és a fiatal kutatók számára, hogy a tudományos kutatásokba fektetett idő és energia, a kitartó és következetes munka mindig meghozza a gyümölcsét, hiszen akkor is elszántan, állhatatosan kutatott tovább, amikor nehézségekkel találkozott.

A kutatás küldetés, olyan hivatás, amely inspirálja a kutatót: minden egyes nap alig várja, hogy bemenjen a munkahelyére, hogy állandóan azon gondolkodjon, mivel lehetne még jobb, még eredményesebb a munkája, és a végén valami olyasmire kapjon választ, amivel az embereken segíthet.

– áll a felújított tanterem falán Karikó Katalin gondolata. A kutató nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az egyetem róla nevezte el egyik tantermét, és jó tanulást kívánt a hallgatóknak.

„Karikó Katalin felfedezése a gyógyszerkutatás új dimenzióját nyitotta meg, ezért rendkívül felemelő intézetünk számára, hogy az első magyar női Nobel-díjasról elnevezett szemináriumi teremben taníthatjuk a fiatal orvosokat és kutatókat a farmakológia és farmakoterápia tudományára” – emelte ki Ferdinandy Péter, a tanteremnek otthont adó intézet igazgatója a helyszínen.