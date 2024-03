Ez az 5 oltás nagyszülőknek szinte kötelező

A betegségek túlnyomórészt kisgyermek és időskorban okozhatják a legnagyobb bajt, ennek az esélyét azonban a védőoltásokkal nagy mértékben lehet csökkenteni. Mivel ezeket az oltásokat korábban részben már mindenki megkapta, érdemes lehet vérvizsgálattal ellenőrizni az immunitás szintjét. Hogy mik ellen érdemes vakcinát kérni, a Healthline gyűjtötte össze.

Nem csak a nagypapát védi a vakcina. Fotó: Getty Images

Övsömör: az övsömör elleni vakcina védelmet nyújt a bárányhimlőért is felelős vírus által okozott fájdalmas kiütésektől. Bárki, aki már átesett bárányhimlőn, elkaphatja az övsömört is, sőt kialakulásának az esélye az életkor előrehaladtával nő. Az övsömör-fertőzés idősebb felnőtteknél ráadásul még súlyosabb lehet.

Diftéria, tetanus, pertussis (szamárköhögés): hiába kaptad meg gyermekkorodban a szamárköhögés elleni védőoltást, a védettség idővel elmúlik. Ráadásul az egyéves kor alatt megfertőzött csecsemők fele szövődmények miatt kórházi kezelésre szorul. A tetanusz és diftéria elleni korábbi oltások mellett pedig szintén szükség lehet emlékeztető oltásra.

MMR: ez a vakcina a kanyaró, a mumpsz és a rubeola ellen nyújt védelmet. Ezt is nyilván megkaptad már, de a védettség idővel gyengül, ráadásul mindhárom betegség igen fertőző és súlyos állapotot okozhat. A kanyaró ráadásul tüdőgyulladáshoz, agykárosodáshoz, süketséghez vezethet, sőt akár végzetes is lehet. Az újszülöttek és a csecsemők akkor védettek a kanyaró ellen, ha a környezetükben élők be vannak oltva a betegség ellen.

Influenza: bár évente beadathatod az influenza elleni védőoltást, akkor is fontos, ha újszülöttek és kisgyermekek közelében vagy. A vakcina ugyanis megvéd a vírusfertőzés szövődményeitől. Fontos tudni, hogy az influenzával összefüggő halálesetek 70-90 százaléka a 65 év felettieknél következik be, de a csecsemőkre nézve is igen veszélyes lehet.

Pneumococcus (tüdőgyulladás): a tüdőgyulladás szintén 65 év felett és 5 év alatt a legveszélyesebb, ráadásul a szövődmények is nagy százalékban őket érintik. A vakcina különösen ajánlott azoknak az időseknek, akik valamilyen krónikus alapbetegséggel küzdenek.