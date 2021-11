Koronavírus: sok gyerek fertőződik meg erős tünetekkel

Az 5-11 éves korosztály oltásával mérföldkőhöz érkezhet a járványkezelés - mondta a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője az M1 péntek reggeli műsorában a Telex tudósítása szerint. Békássy Szabolcs azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben a hullámban sokkal több gyerek fertőződik meg, és míg korábban tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészelték át a betegséget, addig mostanra markánsabb tünetek jelentkeznek náluk. A járvány letöréséhez ebben a korosztályban is magas átoltottság szükséges, az oltás a gyerekeket is jobban védi a betegség súlyos lefolyása ellen, hasonlóan a felnőttekhez - mondta.

A negyedik hullámban sok gyerek fertőződik meg. Fotó: Getty Images

Jelezte, hogy számos háziorvos is bekapcsolódott az oltási akcióhétbe, a praxisokban oltásra jelentkezők arányát nézve a legtöbben a harmadik oltásra jelentkeznek, tíz százalékuk pedig az első dózist kéri. Beszélt arról is, hogy nagy a terhelés, a háziorvosi praxisokban naponta átlagosan 350 ezer beteget látnak el, a háziorvosokhoz juttatott antigéngyorsteszt a fertőzöttek kiszűrése szempontjából fontos, ezek a tesztek jó szolgálatot tesznek az orvoshoz forduló páciensek állapotdifferenciálásában. Ha az első teszteredmény pozitív, megkezdődhet a beteg izolációja, más esetekben azonban megerősítő PCR-tesztet kell végezni.

Ha a gyerekek koronavírus elleni védelme a kérdés, akkor a hazai szakértők szerint egyértelműen a védőoltás beadatása az egyetlen jó válasz. Az oltás leggyakoribb mellékhatásai az 5 és 11 év közöttiek esetében is hasonlóak, mint a 12 év felettieknél. Ezek közé tartozik az oltás helyén kialakuló fájdalom, duzzanat és bőrpír, a fáradtság, fejfájás, valamint az izomfájdalmak és a hidegrázás. A mellékhatások többnyire enyhék vagy közepesen erősek, és néhány nap alatt maguktól rendeződnek.

h i r d e t é s

Mint arról beszámoltunk, a járvány elejétől kezdve azt hangoztatják a szakértők, hogy a gyerekek ritkábban fertőződnek meg, illetve könnyebben átvészelik a fertőzést. Jakab Ferenc szerint ez részben most is így van, a jelenleg terjedő delta vírusvariáns azonban "tud furcsaságokat okozni", például súlyosabb klinikai tüneteket is előidézhet a gyerekeknél. Nincs tehát ellentmondás a gyermekek fertőzésével kapcsolatban: a delta variáns jobban fertőzheti őket és markánsabbak a tüneteik is, mint a korábbi hullámok idején.

A delta vírusvariánssal szemben fontos, de nem feltétlenül elegendő csak az oltás, a zsúfolt helyeken maszk, illetve távolságtartás is kellene Magyarországon is - figyelmeztetnek szakértők. Jakab Zsuzsanna, a WHO vezérigazgató-helyettese azt mondta: eddig még nagy átoltottság mellett sem sikerült megállítani a koronavírus terjedését. Mivel a delta variánsnál a nyájimmunitás küszöbe 80 százalékos átoltottság felett van, ezt a jelenlegi oltóanyagokkal akkor sem leszünk képesek elérni, ha mindenkit beoltottunk.