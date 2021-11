Koronavírus: engedélyezték az 5-11 évesek oltását

Frissítés: Csütörtökön kora délután közleményt adott ki az EMA, miszerint a CHMP a Comirnaty vakcina alkalmazhatóságának kiterjesztését javasolja az 5 és 11 év közötti gyermekekre. Az ügyben a bizottság javaslatát mérlegelve az Európai Bizottság hozza majd meg a végleges döntést.

Az EMA közleménye szerint az amerikai Pfizer gyógyszergyártó cég és a német BioNTech biotechnológiai vállalat által közösen vakcinát harmadakkora dózisban alkalmazzák a 12 éven aluliaknál, mint a felnőttek esetében. A gyerekeket ugyancsak két alkalommal oltják be a megfelelő védettség kialakítása érdekében. A klinikai vizsgálatok eredményei szerint a csökkentett dózisú oltóanyag hasonló immunválaszt vált ki az 5-11 évesek szervezetében, mint amit az idősebb korcsoportok esetében lehetett kimutatni magasabb dózis mellett. A védőoltás gyerekeknél 90,7 százalékos hatékonysággal képes megelőzni a tüneteket okozó COVID-19-megbetegedést.

Az oltás leggyakoribb mellékhatásai az 5 és 11 év közöttiek esetében is hasonlóak, mint a 12 év felettieknél. Ezek közé tartozik az oltás helyén kialakuló fájdalom, duzzanat és bőrpír, a fáradtság, fejfájás, valamint az izomfájdalmak és a hidegrázás. A mellékhatások többnyire enyhék vagy közepesen erősek, és néhány nap alatt maguktól rendeződnek. Mindezek tükrében a CHMP úgy ítélte meg, hogy a Comirnaty vakcina várható előnyei jelentősen meghaladják az esetleges kockázatait az 5-11 év közötti gyermekek számára beadva.

Korábban írtuk:

Rendkívüli ülést hívott össze csütörtökre az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP). Az egyeztetésen a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett COVID-19 elleni vakcina alkalmazásának kiterjesztése lesz a téma az 5 és 11 éves kor közötti korosztályra.

Magyarországra eddig több mint 15,6 millió ember beoltásához elegendő vakcinaszállítmány érkezett, többségében a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyagból.

Mint azt korábban megírtuk, az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) október végén hivatalos javaslatot adott ki a Comirnaty vakcina 5-11 éves gyermekeknél történő alkalmazásának engedélyezésére, ezzel megkezdődhetett az érintett korcsoport vakcinációja az Egyesült Államokban. November közepén hasonló döntést jelentett be az izraeli egészségügyi minisztérium is, míg Ausztráliában várhatóan a jövő év elején kezdik oltani a gyerekeket COVID-19 ellen. Az EMA október 18-án tette közzé, hogy elkezdte az oltóanyag kiterjesztése lehetőségének vizsgálatát. Maga a Pfizer még szeptemberben hozta nyilvánosságra vizsgálati eredményeit, amelyek alapján a vakcina gyermekeknek beadva is biztonságos és hatékony.

Az EMA még a mai napon döntést hozhat a Pfizer-vakcina 5-11 éveseknél történő alkalmazásáról. Fotó: illusztráció, Getty Images

"Az már régóta nyilvánvaló, hogy a gyerekek oltása létfontosságú a koronavírus-járvány megállításához, különösen a delta variáns megjelenése óta, mely eddig nem látott sebességgel terjed a kisiskolások között" - írta meg a HVG. A lap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivatkozva rámutat, Magyarországon 646 ezer 5 és 11 év közötti gyermek el, akik eddig nem kaphattak védőoltást a pandémiát okozó koronavírus ellen. Ennek oka, hogy a vakcinák fejlesztése során a klinikai kísérleteket először felnőttek bevonásával folytatják le, majd azt követően következhetnek csupán a fiatalabb korosztályok.

A 12-15 éves fiatalok oltását júniusban engedélyezte a kormányzat itthon, amelyhez ma a Pfizer-BioNTech- és a Moderna-féle oltóanyagot lehet használni. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a november 11-i Kormányinfón a témára kitérve elmondta, amennyiben az EMA pozitív döntést hoz az ügyben, itthon is engedélyezni fogják az 5-11 évesek oltását.

Dr. Emanuel Walter, a durhami Duke Egyetem orvosi karának gyermekgyógyász professzora, a Comirnaty vakcinával folyó egyesült államokbeli klinikai kísérletek egyik vezetője egy október végi sajtótájékoztatón kifejtette, a felnőttek számára javasolt oltóanyagdózis egyharmada már megfelelő immunválaszt generál a 12 éven aluliak szervezetében. "Többségében a mellékhatásként jelentkező panaszok elég enyhének bizonyultak, és egy-két napon belül maguktól rendeződtek" - mutatott rá a kísérleti tapasztalatok alapján a gyerekorvos. Mint elmondta, a kicsik az oltást követő napon belázasodhatnak, enyhe fájdalmat érezhetnek a vállukban, ahova az injekciót kapták, illetve rossz lehet az általános közérzetük. Mindebben azonban semmi váratlan nincs dr. Walter szerint, valamint a kellemetlen tüneteket könnyedén lehet ibuprofénnel csillapítani.

Csütörtök reggelig egyetlen nap alatt több mint 12 ezer fertőzést igazoltak az itthon elvégzett teszek, miközben 185 COVID-19-beteg vesztette életét.