A delta vírusvariánssal szemben fontos, de nem feltétlenül elegendő csak az oltás,- figyelmeztetnek szakértők a Népszava tudósításában. Jakab Zsuzsanna, a WHO vezérigazgató-helyettese azt mondta: eddig még nagy átoltottság mellett sem sikerült megállítani a koronavírus terjedését. Mivel a delta variánsnál a nyájimmunitás küszöbe 80 százalékos átoltottság felett van, ezt a jelenlegi oltóanyagokkal akkor sem leszünk képesek elérni, ha mindenkit beoltottunk.

Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium járványmatematikai munkacsoportjának vezető epidemiológusa is úgy véli, hogy kevés lesz csak az oltás a fertőzöttek növekvő számának mérséklésére. A szakember szerint továbbra sem tesztelünk eleget, illetve problémát jelent az is, hogy az enyhe lefolyású fertőzöttekről nincs információ, ezért még nem is nagyon lehet megbecsülni a mostani hullám erejét, nagyságát.