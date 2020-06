Koronavírus: külföldön is felfigyeltek a magyar applikációra

A koronavírus-járvány magyarországi megjelenésekor komoly kihívást jelentett a sokszor súlyosan fertőzött országokból hazatérő állampolgárok elhelyezése. Azonban míg Szlovákiában például államilag kijelölt karanténhelyszínekre vitték a hazatérőket, addig Magyarország lehetővé tette, hogy az érintettek a saját otthonaikban töltsék a 14 napos korlátozást - ismertette Lakatos Tibor, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Mint mondta, ez komoly feladatot rótt a rendőrségre, ugyanis a hatósági ellenőrzést meg kellett szervezni, emellett a kijárási korlátozások rendelkezéseinek betartatását és az általános rendőri feladatokat is ellátták.

Magyarországon jelenleg csaknem 11 ezren vannak hatósági házi karanténban.

A kép csak illusztráció, forrása: Getty Images

Könnyebbé vált az ellenőrzés

A koronavírus terjedését megakadályozó hatósági házi karantén betartásának ellenőrzését azonban jelentősen megkönnyítette az elektronikus ellenőrzés lehetőségének bevezetése. Az operatív törzs a rendőrök tehermentesítése érdekében döntött arról, hogy elfogadja egy magyar vállalkozás elektronikus ellenőrzést lehetővé tevő segítségét. Jelenleg 880 aktív felhasználója van az applikációnak. Az elektronikus lehetőség több mint 10 ezer helyszíni ellenőrzést spórolt meg a rendőrségnek - mondta Lakatos. Hozzátette, a rendszer további előnye, hogy a hatóság így jobban tiszteletben tudja tartani a családok a magánéletet.

Ezt kell tudni az applikációról

A magyar fejlesztésű, mobiltelefonra letölthető applikációt a 2017-ben alapított budapesti Asura Technologies fejlesztette ki. A társaság egyébként mesterséges inteligencián alapuló, új generációs videóanalitikai rendszereket és rendszámfelismerő szoftvert fejleszt közlekedésbiztonsági, járműazonosítási és általános biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. A cég ügyvezető igazgatója, Kiss-György Máté elmondta, a járműbeléptetéshez használt arcfelismerő rendszer, illetve helymeghatározó rendszer adta az alapötletet ahhoz, hogy adott helyszínen tartózkodó személyek ellenőrzését is meg tudják oldani. Az alkalmazást 4 és fél hét alatt fejlesztették ki. Beszámolt arról is, hogy külföldi megkereséseik is vannak már - Bulgáriában például már tesztelik a fejlesztésüket és Egyiptomban is tárgyalnak róla.

Magyarországon jelenleg csaknem 11 ezren vannak hatósági házi karanténban - összesen 178 településen -, hogy megelőzzék az új típusú koronavírus esetleges terjedését. Az applikáció lényeges eleme, hogy országos rálátást biztosít a döntéshozóknak és segítséget nyújt abban is, hogy nem kelljen rendőri erőket mozgatni, átcsoportosítani - fogalmazott Samu Attila, a Belügyminisztérium sajtófőnöke.

