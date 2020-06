Koronavírus: ez vár külföldön a turistákra

A Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint fel kell adnunk azt a biztonságérzetet, amelyben eddig éltünk. Részletek itt.

A korlátozások feloldása után számos ország különböző kedvezményekkel próbál újra vonzó célponttá válni a turisták szemében. Mi több, van, ahol pénzvisszatérítéssel is várják az oda utazókat - derül ki a New York Post összefoglalójából. Aki például eddig nem engedhetett meg magának egy szicíliai vakációt, most számolhat azzal, hogy az olasz szigetre utazóknak kifizetik repülőjegyük árának felét, továbbá minden ott töltött három szállodai éjszakából egynek az árát. Ezen felül sok múzeum és látványosság is ingyenesen látogatható.

Többféle módon is igyekeznek visszacsábítani a turistákat a járvány lezárultával. Fotó: Getty Images

Nem kell fizetni idén nyáron több bulgáriai tengerparti strandon sem, ahol a napozóágyakért és napernyőkért sem kérnek majd extra díjat. Ingyenes szállodai éjszakákkal csábítják a turistákat a mexikói hotelek is. A Cancúni Szállodaszövetség tájékoztatása szerint mindenkinek, aki két éjszakát foglal és fizet valamelyik helyi hotelben, további két éjszakát adnak térítésmentesen. Ezen kívül, aki két napra bérel autót, két napot ingyen kap, két felnőtt foglalása esetén pedig akár két gyerek tartózkodása is térítésmentes lehet.

Sokaknak még így is túl költséges lehet egy mexikói vakáció, hiszen az útiköltség sem olcsó, az Insider és a The Sun viszont azt írja, a repülőjegyek árának egy részét is visszatéríthetik. A Japán Turisztikai Ügynökség ugyanakkor időközben pontosított a korábbi bejelentésén: csupán a belföldi utazókra vonatkozik, hogy a szigetország átvállalja az utazók költségeinek egy részét. A japán kormány ezzel a 12,5 milliárd dolláros visszatérítési programmal szeretné újra beindítani a belföldi utazásokat, a hírek szerint már júliusban.