Koronavírus: így védjük meg gyermekünket

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, az új koronavírus elsősorban az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre jelent veszélyt. A halálozási arány a 80 év felettiek körében a legmagasabb, csaknem 15 százalék. Ezzel szemben a 9 év alattiak körében még egyáltalán nem fordult elő haláleset a koronavírusfertőzéskövetkeztében.

A Kínában történt koronavírus-fertőzések mindössze 1 százaléka érintette az 1 és 9 év közötti gyermekeket, és szintén 1 százalék a 10 és 19 év közötti fiatalok aránya. Emellett fontos tudni azt is, hogy a gyerekeknél rendszerint jóval enyhébb a betegség lefolyása, mint a felnőttek esetében. A kutatók szerint ennek oka a gyerekek és a felnőttek immunrendszere közötti különbség lehet. A fiatalabb korosztály esetében ugyanis még erősebb a veleszületett immunválasz, így sokkal könnyebben győzik le a fertőzéseket, köztük a koronavírust is. Ennek ellenére természetes, ha a szülők kíváncsiak arra, hogy mit tehetnek gyermekük megóvása érdekében. A lehetőségeket Dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa ismerteti.

A szájmaszk viselése nem véd meg a koronavírus-fertőzéstől. Fotó: Getty Images

Megelőzés: mi használ, és mi nem?

Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy az új koronavírus meglehetősen gyorsan terjed. Éppen ezért a szakemberek óvatosságra intenek és a megelőzésre figyelmeztetnek mindenkit. Bár Magyarországon még nem jelent meg a kór, nagyon fontos, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy a saját és gyermekeink egészségét megóvjuk, illetve megakadályozzuk a vírus esetleges továbbterjedését.

A súlyos tüdőgyulladást okozó Pneumococcus baktérium ellen létezik védőoltás, ez azonban nem véd az új koronavírus által okozott tüdőgyulladással szemben. Az új vírus elleni oltóanyag előállításán jelenleg még dolgoznak a szakemberek. A további részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásában is első helyen szerepel az alapos kézmosás. A legfontosabb, hogy elég ideig - legalább 20 másodpercig - tartson a kézmosás, és ezalatt a teljes kézfelületet megmossák a gyerekek. A megelőzés érdekében fontos felhívni gyermekeink figyelmét arra is, hogy amennyire lehetséges, kerüljék a szájuk, szemük, orruk érintését. Tüsszentés során használjanak zsebkendőt, vagy ha ez nincs kéznél, akkor a karjukat tegyék behajlítva a szájuk elé és a könyökhajlatba tüsszentsenek - ne a kezükbe, mert ha utána megfognak valamit, könnyen továbbterjeszthetik a vírust. A legfrissebb információk szerint ugyanis a koronavírus több óráig is életképes maradhat a különböző tárgyakon, felületeken. A használt zsebkendőt pedig minél előbb ki kell dobni egy lezárható fedelű szemetesbe.

Fontos tudni, hogy a koronavírus megelőzésével kapcsolatban számos tévhit terjeng. Valójában azonban sem a fokhagyma, sem a sóoldatos orrmosás, sem a kézszárító használata nem hatékony a kórral szemben. Sőt, még a szájmaszk viselése sem véd meg a megbetegedéstől, csak hamis biztonságérzetet kelt. A maszkot ugyanis nem az egészséges embereknek találták ki: arra való, hogy a betegek ne fertőzzék meg a környezetükben lévőket.

Mit tehetünk még?

Az új koronavírussal kapcsolatban sok félinformáció és téves hír is kering a köztudatban, ezek pedig a gyerekekhez is eljuthatnak. Ezért fontos, hogy életkorának megfelelően, de hitelesen beszéljünk gyermekünkkel a helyzetről. Helyezzük a hangsúlyt a megelőzés lépéseire, és tanítsuk meg neki a higiéniás szabályokat, illetve a helyes kézmosás és orrfújás módját. Ha pedig légúti betegség tüneteit észleljük a gyermeken, hívjuk a háziorvost és kérdezzük ki a további teendőkről. Emellett folyamatosan tájékozódjunk megbízható forrásból a koronavírus-járvány alakulásáról, például a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán vagy a HáziPatika.com-on.