Koronavírus: Európában csak most kezdődik

Hétfő éjfélig 125 új koronavírusos beteget diagnosztizáltak Kína szárazföldi területén. Az új esetek száma tehát tovább mérséklődött a hétfőn közölt 202-ről, ráadásul ez a legalacsonyabb napi adat azóta, hogy a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság januárban elkezdte azokat közzétenni. A kínai egészségügyi hatóságok január első felében kezdték el jelenteni a járvánnyal kapcsolatos adatokat Vuhanból, ahonnan az új típusú koronavírus terjedése elindult. A hivatalos adatok alapján a január 10-én közölt 41-ről a fertőzöttek száma január 19-ére 198-ra emelkedett. Országos adatot először január 20-án tettek közzé, akkor 291 fertőzöttről adtak számot.

A napi új fertőzöttek közül 114-et a koronavírus-járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban, míg 11-et az ország szárazföldi részének egyéb területein regisztráltak. A kelet-kínai Csöcsiang tartományból peldául 7 új beteget jelentettek hétfő éjfélig, mindannyian Milánóból érkeztek Sanghajba a múlt hét végén.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírus-járvány január 23-a és február 2-a között tetőzött Kínában, és azóta folyamatosan mérséklődik. Az országban eddig mintegy 80 ezer embert fertőzöttről és 2943 halálesetről tudnak a járvány kezdete óta. Jelenleg 30 ezer beteget kezelnek, közülük 6806-an súlyos állapotban vannak. Országszerte további 587 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt a vírusfertőzés gyanúja miatt. A járvány miatt villámgyorsan épített 16 ideiglenes kórházban azonban már kezd bizakodni a személyzet, hogy pár hét múlva már elegendő lesz az állandó kórházak kapacitása a betegek kezeléséhez.

Szájmaszkot viselő ázsiai utasok a párizsi repülőtéren. Fotó: Getty Images

Európában még pánik van

A kínai jó hírek azonban nem nyugtatnak meg mindenkit, hiszen a világ többi részén még csak most kezd igazán tombolni a koronavírus-járvány. A kór Európában is rohamosan terjed, ezért az Európai Unió (EU) sürgősségi munkacsoportot állított fel a szükséges intézkedések összehangolására. A vírus okozta vészhelyzet kezelésére létrehozott munkacsoport munkáját Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos, Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztos, Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos, Ylva Johansson uniós belügyi biztos, valamint Adina Valean közlekedési biztos hangolja össze.

A csoport munkája a megelőzésre, a sürgősségi beavatkozásra, valamint az információmegosztásra, a mobilitást érintően a közlekedésre és az utazásra vonatkozó tanácsadásra, továbbá a járvány gazdaságot érintő hatásaira összpontosít - ismertette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Bejelentette továbbá azt is, hogy a koronavírus európai terjedése miatt bevezetett közepes riasztási szintet magas szintre emelik. Az EU 27 tagállama közül eddig 18-ban bukkant fel az új koronavírus. Ezekből az országokból összesen mintegy 2100 fertőzést jelentettek, és már több mint 50 uniós állampolgár halt bele a betegségbe.

Az olasz polgári védelmi hatóság vezetője, Angelo Borrelli kijelentette, még 7-14 nap kell ahhoz, hogy az eddig bevezetett egészségügyi intézkedések megfékezzék a koronavírus-fertőzés terjedését. A kór eddig több mint 1800 embert fertőzött meg Olaszországban, a legtöbb beteg Lombardiában van. Eddig 142-en gyógyultak meg.

A franciák is félnek a járványtól

Két napja zárva van a párizsi Louvre, amely a világ leglátogatottabb múzeuma. A koronavírus-fertőzéstől félő alkalmazottak ugyanis úgy döntöttek, hogy élnek azon törvény adta jogukkal, miszerint megtagadhatják a munkát, ha a munkavégzés súlyos és közvetlen veszélyt jelent az életükre vagy az egészségükre. A francia államfő, Emmanuel Macron pedig bejelentette, hogy a kór terjedése miatt lemondja több vidéki programját is, és kizárólag a válságkezeléssel foglalkozik. Az egészségügyi hatóságok ugyanakkor nem tartják idokoltnak ezt a döntést.

Franciaországban a hétfő délutáni hivatalos adatok szerint eddig 178 embert fertőzött meg és 3 áldozatot követelt az új koronavírus. A betegek közül 116-an kórházban vannak, 9-en súlyos állapotban vannak.

A koronavírus-járvány 2019 végén indult Kínából. A legfrissebb adatok szerint eddig 67 országban jelent meg az új vírus, amely világszerte több mint 89 ezer embert fertőzött meg. Több mint 3 ezren már bele is haltak a betegségbe. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt. A nagyvárosok közül immár New Yorkban, Moszkvában és Berlinben is van fertőzött.