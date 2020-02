Koronavírus: ezt mondjuk a gyerekeknek

Az új koronavírussal kapcsolatos legnagyobb tévhitekről korábbi cikkünkben olvashat - kattintson ide!

Bár a gyerek körében alacsonyabb a megfertőződés kockázata, attól még érdemes beszélgetni velük az új koronavírusról - főleg akkor, ha kérdéseik is vannak róla. Viszont joggal merül fel a kérdés, hogy mit és miként mondjunk gyermekünknek ezzel kapcsolatban. Mutatjuk az UNICEF tippjeit.

Fontos, hogy a gyerekek is tudják, hogy a szájmaszk nem véd a megfertőződés ellen.

Fotó: Getty Images

Bizalom és tényszerűség

Ha gyermekünk szeretne beszélgetni erről a témáról, akkor hallgassuk meg. Hagyjuk meg neki a kezdeményezés lehetőségét, és teremtsünk olyan légkört, amelyben nyugodtan felteheti a kérdéseit. Fontos, hogy őszinték és tényszerűek legyünk. Mondjuk el neki, hogy Magyarországon jelen pillanatban alacsony a megbetegedés kockázata, főleg a halálos megbetegedésé.

Elővigyázatosság és tudatosság

Beszéljünk a lehetőségekről is. Mondjuk el gyermekünknek, mit tehet a megbetegedés megelőzése érdekében - például mosson gyakran kezet meleg vízzel és szappannal. Emellett elengedhetetlen az is, hogy tudatosak legyünk. A gyerekek hajlamosak átvenni a felnőttek véleményét és reakcióit, ezért maradjunk higgadtak és ne pánikoljunk.

A megfelelő informálódás nekünk és gyermekünknek is fontos, ezért mindig megbízható forrásból tájékozódjunk a helyzet alakulásáról. Kövessük a hatóságok útmutatásait és tartsuk be a tanácsokat. Többek között az UNICEF Magyarország honlapján és a HáziPatika.com-on is megbízható információk találhatók.