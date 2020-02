Koronavírus: csaknem 1800 áldozat

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb adatai szerint avasárnap éjfélig. Eddig nagyjából 10 ezren gyógyultak fel a betegségből. A járvány gócpontjának számító Hupej tartományon kívül azonban már 13 napja folyamatosan csökken az új megbetegedések száma az országban. A február 3-án jelentett 890 új esettel szemben hétfőn már csak 118 újonnan diagnosztizált betegről számoltak be.

Szigorítanak az óvintézkedéseken

A járvány megfékezése érdekében Hupej tartomány kormányzata még szigorúbb óvintézkedéseket vezet be. Ennek értelmében az 58 milliós tartomány lakói nem hagyhatják majd el a lakóhelyükül szolgáló városi lakónegyedeket vagy falvakat, külső személyt vagy járművet pedig csupán a legszükségesebb esetben engednek majd be. A tartományban ráadásul betiltottak mindenféle közúti közlekedést. Kizárólag a rendőr- és mentőautók mehetnek be, valamint azok a járművek, amelyek létfontosságú árukat szállítanak vagy külön engedéllyel rendelkeznek.

Korlátozni fogják továbbá az emberek számát az üzletekben, és a bevásárlást is csak közösségi szervezésnek megfelelően intézhetik majd azok, akik engedélyt kapnak lakóhelyük elhagyására. A tartomány minden lakosának egészségét rendszeresen vizsgálják majd. A tartományi vállalatok pedig addig nem folytathatják a termelést, amíg nem kapnak arra engedélyt a kormányzattól. Korábban már bezáratták Hupejben az összes olyan üzletet, amely nem folytatott nélkülözhetetlen tevékenységet, a gyógyszertáraknak pedig kötelező begyűjteniük a láz, a megfázás tüneteinek enyhítésére szolgáló gyógyszerek vásárlóinak személyes adatait és elérhetőségeit.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szóvivője, Mi Fong elmondása szerint a fertőzöttek körében a súlyos állapotban lévők aránya 22 százalékra csökkent a január 27-én jelentett 32 százalékról. Ez a bizottság szerint a vírus elleni óvintézkedések hatásosságára utal. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy lehetetlen megjósolni a járvány további alakulását. Közben a szervezet által Kínába delegált nemzetközi szakértői csoport megkezdte az egyeztetéseket a kínai szakértőkkel.

Tisztviselőket küldtek el

Közben több tisztviselőt is menesztettek, mert a Hupej tartományi pártszervezet fegyelmi és ellenőrzési bizottság úgy látta, nem voltak képesek felügyelni a kór megakadályozásával összefüggő feladatokat. A menesztett tisztviselők között van Vuhan város Hungszan körzetének helyettes vezetője, valamint a Huangkang város közelében lévő Csicsun megye helyettes vezetője is. Mindkét terület a járvány terjedésének szempontjából a leginkább érintettek közé tartozik.

Jünhszi megyében pedig pártvezetőket mentettek fel tisztségükből a járvány kezelésével kapcsolatos jogsértések és szabálytalanságok miatt. Például nem tettek lépéseket a fertőzésgyanús esetek kivizsgálására, a statisztikában pedig szándékosan alulbecsülték a megbetegedések számát és hamis adatokat közöltek. Emellett nem tettek komoly erőfeszítéseket a járvány megfékezésére, és felszínes jelentéseket készítettek a lehetséges fertőzések mértékéről.