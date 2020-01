A koronavírus első tünetei

Egy új, légúti megbetegedést kiváltó vírust azonosítottak tavaly decemberben a kínai Vuhanban. A hírek szerint a fertőzöttek a helyi halpiacon kaphatták el az eddig nem ismert vírust. A piac területét - ahol illegálisan árulták különböző vadállatok húsát - fertőtlenítették, és mivel úgy vélték, a vírus csak nehezen terjed emberről emberre, a következő napokban a hatóságok sem tartottak indokoltnak komolyabb lépéseket. Kiderült azonban, hogy egy újfajta koronavírusról van szó, amely jóval potensebb, mint azt korábban hitték. Annak a SARS-kórokozónak (magyarul a Súlyos Akut Légzőszervi Szindróma rövidítése) az alcsoportjába tartozik, amely 2002-ben okozott súlyos járványt. A SARS-hoz akkor nyolcezernél is több megbetegedést és majdnem 800 halálesetet társítottak, de az esetszám valószínűleg magasabb volt a hivatalos becsléseknél.

Cikkünk publikálásakor már több mint 4500 megbetegedést jelentettek a hatóságok és 107 ember halálát kötötték össze az új koronavírussal, de ez a szám percről-percre emelkedik. Bár a megbetegedés legnagyobbrészt Kínát és a környező országokat érinti, már minden kontinensen azonosítottak fertőzéseket, Európán belül Franciaországban mutatták ki először a vírust, majd Németországban is diagnosztizáltak egy beteget. Szakemberek szerint jelenleg még csak a betegség felfutó szakaszában vagyunk, és a globális járványra is nagy az esély.

Mennyire kell félnünk a koronavírusoktól, és egyáltalán mit tudhatunk erről a járványról?

Minden vizsgált betegnél tüdőgyulladást okozott

A Lancet című orvosi folyóirat január 24-én publikált egy hosszabb, összefoglaló tanulmányt, amelyben 41 olyan beteg kórtörténetét mutatták be, akiknél igazolták a koronavírus jelenlétét. A betegek átlagéletkora 49 év volt és majdnem mind magas lázzal, illetve száraz, kínzó köhögéssel keresték fel az orvost. Sokan fejfájásra, fáradtságra, légszomjra és hasmenésre is panaszkodtak. A kórházban leukopéniát diagnosztizáltak náluk, vagyis a fehérvérsejtek száma is lecsökkent a szervezetükben. A vizsgált esetek mindegyikébentüdőgyulladáskísérte a fertőzést, néhány nappal az első tünetek jelentkezését követően.

A 41 vizsgált betegből 13-at kellett intenzív osztályon ápolni, és a tanulmány közzétételéig 28 ember hagyhatta el a kórházat, hat pedig belehalt afertőzésvalamelyik szövődményébe. Az eredmények azt is megerősítették, hogy a vírus gyorsan terjed az emberek között, ezért komoly elővigyázatosság szükséges a kezelés, illetve a fertőzöttek elszeparálásának tekintetében is.

Mennyire gyorsan terjed?

Megjelenésének idejére is utalva a vírust 2019-nCoV néven ismerik a kutatók. A többi kórokozóhoz hasonlóan a terjedésének a mértékét az úgynevezett reprodukciós rátával, röviden R0-val írják le. Ennek lényege, hogy védtelen (azaz semmilyen védőoltást nem kapott) népességen belül egy beteg ember hány embert fertőzhet meg átlagosan. Amíg ez az érték nagyobb, mint 1, a fertőzés továbbterjed. Az Atlantic cikke szerint több kutatást is végeztek a vírus reprodukciós rátájával kapcsolatban, és az eredmények szerint ez az érték 2 és 3 közé esik. A legrosszabb eredmény az egyik kínai kutatócsoportnak jött ki, akik 3,3 és 5,5 közé saccolják a terjedés mértékét. Hasonló R0 értéket mértek a 2002-es járványt okozó SARS-kórokozónak (2-5), de jóval kevésbé virális, mint például a kanyaró (12-16).

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a magasabb R0-s érték nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vírus veszélyesebb is. A szezonális influenza reprodukciós rátája például csupán 1,3, mégis világszerte emberek millióit fertőzi meg, míg a feljebb már említett SARS vírus 2-5 közötti rátával is "csak" nyolcezer embert betegített meg. Sok múlik a körülményeken és az érintett populáción is: előfordulhat, hogy egy ember 100 másiknak is továbbad egy vírust, míg tucatnyi másik beteg egyáltalán nem fertőz tovább. Ráadásul az R0-s érték idővel módosulhat is. Ennek tipikus esete az I. világháború végén a világon végigsöprő, spanyolnáthaként megismert H1N1 vírus, amely kezdetben lassabban (1,5 körül) terjedt, majd a betegség második hulláma már a 3,75-öt (sőt, egyes számítások szerint a 7,5-öt) is elérte.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyelőre Kínára hirdetett ki vészhelyzetet, hétfőn pedig mérsékeltről magas szintűre emelte a vírus nemzetközi veszélyességét. Bár a WHO főigazgatója szerint egyelőre nem beszélhetünk világméretű válsághelyzetről (ezt az ebola esetén már kihirdették), a betegség gyors terjedése és az áldozatok száma mindenképpen komoly intézkedéseket igényel.

Hogyan kerülhetjük el a fertőzést?

A WHO nagyjából ugyanazokat a prevenciós lépéseket javasolja, mint más járványok esetén. Nagyon fontos, hogy naponta több alkalommal is alaposan mossunk kezet (az alábbi videónkban bemutatjuk, hogyan is kell ezt helyesen csinálni), illetve köhögéskor, tüsszentéskor is takarjuk el a szánkat.

Érdemes kerülni az érintkezést azokkal a személyekkel, akik valamilyen légúti megbetegedéssel küzdenek, vagy a betegség más jeleit tapasztaljuk rajtuk. Az élelmiszereket csak legális, ellenőrzött forrásból szerezzük be, a tojást és a húsféléket pedig megfelelően főzzük vagy süssük meg fogyasztás előtt.