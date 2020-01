Így próbálják megfékezni az új vírust

Ahogy korábban megírtuk, egy eddig ismeretlen, tüdőgyulladást okozó vírus jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az előzetes vizsgálatok szerint az új koronavírus egy vuhani halpiacon bukkanhatott fel először. A piacot azóta beszüntették, területét pedig fertőtlenítették. A vírus csütörtök estig 830 embert fertőzött meg Kínában, és 25 áldozatot követelt. Emiatt már 9 közép-kínai városban is közlekedési zárlatot vezettek be. A zárlat alá vont városok mindegyike a Vuhannak is helyet adó Hupej tartományban található. A kínai pénzügyminisztérium egymilliárd jüan - mintegy 44 milliárd forint - összegű segélyt nyújtott a tartománynak a helyzet kezelésére. Vuhanban pedig már folyamatban van egy 1000 páciens ellátására alkalmas új kórház kialakítása is, amelynek átadását hétfőre tervezik.

Egy beteg testhőmérsékletét méri a nővér egy bangkoki kórházban. Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Egyre komolyabb a helyzet

A legújabb híradások szerint a vírus már Hupejen kívül is szedett áldozatot. Egy 80 éves férfi halt bele afertőzésokozta betegségbe a Pekinggel szomszédos Hopej tartományban, halálának okát azonban csak egy nappal később azonosították. A férfi előzőleg két hónapon keresztül Vuhanban tartózkodott, ahol rokonait látogatta meg. A férfivel közeli kapcsolatba került 76 embert karantén alá helyezték, de egyelőre egyiküknél sem észleltek a fertőzésre utaló tüneteket.

Az ingatlanüzemeltetés a főváros több lakónegyedében is felmérést tartott az ott lakók körében annak kiderítésére, hogy jártak-e a közelmúltban Vuhanban, vagy fogadtak-e onnan érkező vendéget, illetve tapasztalnak-e bármilyen, a betegségre utaló tünetet. Az üzemeltetés szájmaszkot viselő munkatársai ajtóról ajtóra járták végig a lakásokat. Emellett országszerte több oktatási intézmény is bejelentette, hogy meghosszabbítják a holdújévi ünnep miatt eredetileg január végéig tartó szünetet. Egyes iskolákban vizsga- és felvételi időpontokat is elhalasztottak. A Hupej tartományban működő összes tanintézmény és óvoda bezárt - egyelőre határozatlan időre. A Kínai Kosárlabda Szövetség pedig bejelentette, hogy későbbre halasztják a februárra időzített mérkőzéseket.

Egyre több országba elér a vírus

A vírus már Kína határain túl is felbukkant, felütötte a fejét például Tajvanon, Szingapúrban, Vietnámban, Nepálban, Japánban, Hongkongban, Makaóban, Ausztráliában, de Mexikóban és Oroszországban is vizsgálnak egy-egy fertőzésgyanús esetet. A Kínából érkező utasokat ezért már több repülőtéren is ellenőrzik.

A közelmúltban Amerikában is diagnosztizálták a betegséget egy harmincas éveiben járó férfinél, jelenleg pedig egy újabb feltételezett koronavírusos esetet vizsgálnak. A betegséget Texasból jelentették. A helyi orvoscsapat még vizsgálja az érintettet, aki a kínai Vuhanból érkezett vissza az Egyesült Államokba. Az orvosok rögtön azonosították a páciensnél jelentkező tüneteket, és arra a következtetésre jutottak, hogy a férfi vélhetően koronavírussal fertőzött. Az illetőt azonnal karanténba helyezték, a gyanút igazoló vizsgálatok még tartanak.

Magyarországon nincs koronavírusos beteg

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pénteki közleményében hangsúlyozta: Magyarországon nincs koronavírusos beteg és kevés az esélye a járványnak. Hozzátették: fokozottan figyelemmel kísérik a kínai koronavírus járványt, és amint indokolttá válik, megteszik a szükséges intézkedéseket.