Kína beismerte, hogy hibázott

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, Kína hetekig titkolta a koronavírust. A szakértők szerint kordában tarthatták volna a járványt, ha idejében nyilvánosságra kerülnek a megbetegedések - így azonban az új koronavírus elszabadult. Hétfőn azonban Kína beismerte, hogy valóban hibázott, és azt ígérte, mindent megtesznek a járvány megfékezéséért. "A járványra való reagálás gyenge pontjai és hiányosságai miatt javítanunk kell a nemzeti válságkezelő rendszert és a sürgős és veszélyes helyezetek kezelésére irányuló képességünket" - közölték. Az intézkedések között szerepel például az illegális vadpiacok és a vadkereskedés felszámolása is.

Védőmaszkos turisták a lappföldi Rovaniemi repülőterén. Fotó: MTI/EPA/COMPIC/Kaisa Siren

Hogy kerülhető el a fertőzés?

A kínaiak különböző alkalmazások segítségével igyekszenek elkerülni a fertőzött városrészeket, illetve felkészülni az ott várható veszélyekre. A QuantUrban információtechnológiai cég és a WeChat program fejlesztői olyan oldalakat hoztak létre, amelyeken hivatalos információk és térképek vannak azokról a területetekről, ahol bizonyított megbetegedéseket észleltek. A WeChat programja, a YiKuang (járványhelyzet) a dél-kínai Sencsen és Kuangcsu városok, a QuantUrban pedig Kuangtong tartomány kilenc más városának negyedeit térképezi fel járványügyi szempontból. A CCTV állami televízió és a Zsenmin Zsipao pártlap szintén különböző programokat szolgáltat, amelyekkel a felhasználók tájékozódhatnak, hogy a busz, a vonat vagy a repülő, amelyen utaztak, szállított-e bizonyítottan fertőzött beteget.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte, hogy együttműködik a Google céggel. A cél, hogy a keresőprogramban a koronavírusra való rákereséseknél a szakosított ENSZ-szervezet információi jelenjenek meg az első helyen - így elkerülhető a járvánnyal kapcsolatos félretájékoztatás. Emellett a Twitter, a Facebook, a Tencent és a TikTok közösségi portálok is meghozták az első intézkedéseket a hamis hírek kiszűrése érdekében.

Új információk a koronavírusról

A tudósok gyanúja szerint a járvány egy vuhani piacról terjedt el, ahol vadhúst is árultak, de azt még nem tárták fel, milyen állat volt afertőzésforrása. Kínai tudósok egyre inkább meg vannak győződve arról, hogy az új koronavírus a denevérekről terjedt el. Két friss tanulmány szerzői több paciensből levett minta szekvenálása után azt látták, hogy az új koronavírus szorosan köthető a SARS-járvány kórokozóihoz. Az egyik tanulmányban arról is beszámoltak, hogy hét pacienstől levett vírus RNS-szekvenciája 96 százalékban megegyezett egy, a denevérekben megtalálható koronavírusban. A SARS-járvány kórokozója is a feltételezések szerint denevértől származott, de átterjedt a cibetmacskára, mielőtt embereket fertőzött volna meg.

Az új vírus lényegében a SARS egyik változata, amely könnyebben terjed, de kevesebb kárt okoz. Az új vírus ugyanazt a receptort használja fel az emberi sejtekbe való bejutáshoz, ez magyarázza a terjedését és ezért okoz tüdőgyulladást - mondta Ian Jones, az angliai Readingi Egyetem virológia tanára.

Karantén és lefújt járatok

Fertőzött utast találtak egy japán tengerjáró hajón, amely január 25-én hajózott ki Hongkongból. A hajó - amely Vietnamban, Tajvanon és Okinaván is kikötött - a megbetegedés felfedezés után 3000 utassal a fedélzetén visszatért Jokohamába. Hétfő éjjel elkülönítési szakértők és orvosok léptek a fedélzetre és megkezdték az utasok vizsgálatát a hajón.

Közben a dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője, Csoj Hjon Szu bejelentette, hogy mintegy 800 dél-koreai katonát helyeztek karanténba, akik Kínában, Hongkongban, illetve Makaóban jártak vagy ott járt személyekkel érintkeztek. Dél-Koreából eddig 15 megbetegedést jelentettek, de minden páciens polgári személy volt. Az Egyesült Arab Emírségekben pedig szerdától felfüggesztik az Emirates és az Etihad Airways légitársaságok Pekingen kívüli kínai járatait. A Pekingből érkezőket többórás egészségügyi vizsgálatnak vetik majd alá, hogy így biztosítsák az utasok biztonságát a beszállás előtt.