Koronavírus: az anyatej nem jelent fertőzésveszélyt

A témában készült eddigi legnagyobb szabású tanulmányban 110 szoptató nő anyatejét vizsgálták meg. Az eredmények szerint azokat a csecsemőket sem fertőzte meg a koronavírus, akik édesanyjánál kimutatták a koronavírus genetikai anyagát az anyatejben. A vizsgálatban részt vevők közül 65 szoptató anya koronavírustesztje volt pozitív, kilencnek voltak ugyan tünetei, de a tesztjük negatív lett, 36 nő pedig jelentett ugyan tüneteket, de nem tesztelték őket.

A Kaliforniai Egyetem kutatói Paul Krogstad vezetésével a Pediatric Research tudományos folyóiratban publikálták eredményeiket. Mint írták: hét nő anyatejében találták meg a SARS-CoV-2 genetikai anyagát. Szoptatott csecsemőik viszont nem mutatták afertőzésklinikai tüneteit, bár nem tesztelték őket.

Az esetek száma összességben túl alacsony volt ahhoz, hogy az anyatej és a SARS-CoV-2 kapcsolatára általános következtetéseket lehessen levonni, ugyanakkor saját kutatásuk és más tanulmányok is arra utalnak, hogy a szoptatással történő fertőzés "nagyon-nagyon valószínűtlen" - mondta el André Kidszun, a berni Inselspital neonatológiai osztályának vezetője.

A COVID-19 ellen beoltott édesanyák anyatejjel táplált csecsemőinek székletében is kimutathatóak a koronavírus elleni antitestek.

A szoptatás, az anyatej előnyös az újszülöttek számára, ezért a szakemberek továbbra is ezt javasolják a szülőknek. Az orvos szerint a koronavírus-fertőzés esetleges átadását a továbbiakban minél több tesztalanyon, alaposan meg kell vizsgálni. Bár a fertőzés nyilvánvalóan nem terjed az anyatejjel, ugyanakkor az anya átadja a gyermekének a vakcinával kialakított védettséget, mivel a tej antitesteket tartalmaz a vakcina beadása után. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) éppen ezért azt ajánlja, hogy az anyák a védőoltás felvétele és koronavírus-fertőzés után is folytassák a szoptatást.