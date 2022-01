Koronavírus: az oltások így hatnak az anyatejre

"A koronavírus-fertőzés anyára és gyermekére jelentett veszélyei messze nagyobbak, mint bármilyen lehetséges oltási mellékhatásé" - figyelmeztetnek brit immunológusok.

"Kutatásunk az első, amely beoltott édesanyák kisgyermekeinek székletmintáiban azonosított SARS-CoV-2 elleni antitesteket. Ez igazán fontos, hiszen a nők tudni szeretnék, hogy babájuk megkapja-e ezeket az antitesteket, tanulmányunk pedig igazolta, hogy az antitestek átjutnak az anyatej közvetítésével. Ez a meggyőző tudományos bizonyíték egyben motivációt is nyújthat a nőknek ahhoz, hogy azután is folytassák a szoptatást, miután felvették a vakcinát" - idézi a Massachusettsi Egyetem amhersti kampuszának közleménye Vignesh Narayanaswamyt, az intézmény anyatejkutató laboratóriumának PhD-hallgatóját, a tanulmány vezető szerzőjét.

A COVID-19 ellenaz anya szervezetében termelődő antitesteket a csecsemők is megkapják az anyatejjel.

A kutatók összesen 30 szoptató anyát toboroztak szerte az Egyesült Államokból vizsgálataikhoz, többségében egészségügyi dolgozókat. Mindegyikük 2021 januárja és áprilisa között kapott mRNS-alapú védőoltást COVID-19 ellen. A résztvevők a vakcina felvétele előtt, az első oltás után két-három héttel, majd három héttel a második oltás után is gyűjtöttek és leadtak mintákat anyatejükből, illetve vérmintát is vettek tőlük mindkét oltásdózist követően nagyjából három héttel. Emellett a második oltás után három héttel a szoptatott csecsemőktől székletmintát gyűjtöttek a kutatók, akik kontrollként a pandémiás időszak előttről származó anyatej-, szárított vér- és székletmintákat is kielemeztek a kutatás során.

A mintákat specifikusan az új koronavírus tüskefehérjéje ellen képződő antitestekre tesztelték, és az anyatejben sikeresen azonosították is azokat. Ezen felül a csecsemőktől vett székletminták mintegy harmadából is kimutathatóak voltak ilyen antitestek, és érdekes felfedezés, hogy ezek szintje összefüggést mutatott az édesanya által megtapasztalt oltási mellékhatásokkal. "Magasabb antitestszintet mértünk azon nők csecsemőinek székletmintáiban, akiknél erősebb panaszok jelentkeztek az oltás nyomán. Szóval bár rosszabbul érezték magukat, de ennek megvolt az előnye a gyermekükre nézve" - hangsúlyozta Kathleen Arcaro professzor, a kutatást lefolytató laboratórium vezetője.

A szakember hozzátette, miközben a várandós és szoptató nőket a COVID-19 elleni védőoltást felvételére biztatják, addig a vakcinakísérletekben nem vettek részt ezek a csoportok. A mostani kutatás eredményei is azt mutatják azonban, hogy még ha egy nő át is esett a koronavírus-fertőzésen korábban, akkor is érdemes beoltatnia magát. A tanulmány az Obstetrics & Gynecology című tudományos folyóiratban jelent meg.