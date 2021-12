Koronavírus: a fertőzés és oltás együtt erősebb védelmet ad

Régóta megfigyelték már, hogy a vakcinát megkapó, illetve koronavírus-fertőzésen átesett emberek antitestszintje eltérő lehet. Egy nemrég publikált tanulmány szerint azok az emberek, akik korábban megfertőződtek, de már a vakcinát is megkapták, erősebb védettséget élvezhetnek, mint akik oltottként nem találkoztak a vírussal, vagy megfertőződtek, de nem kapták meg a vakcinák egyikét se.

Az antitestek minősége is javulhat idővel

Az Amerikai Mikrobiológiai Társaságban a kutatók arról számoltak be, hogy a vakcina és a fertőződés együttesen magasabb antitestszintet eredményezhet, ráadásul a vírusmutációk ellen is hatékonyabb védelmet biztosíthat az így termelődött ellenanyag. "Nemcsak a mennyisége, de a minősége is javulhat az antitesteknek idővel" - mondta el az eredményeket látva Otto Yang immunológus, a kutatás vezetője.

Erősebb védettséget élvezhetnek azok, akik korábban megfertőződtek, de már a vakcinát is megkapták. Fotó: Getty Images

A járvány újabb hullámaiért jelentős részben azok az új vírusmutációk okolhatóak, amelyek egyre gyorsabban terjedtek egyik emberről a másikra. Ezen mutációk miatt azonban a korábban termelődő antitestek kevésbé védhetnek az új vírusvariánsokkal szemben. A tanulmányban a kutatók a tüskefehérje receptorkötő doménjét vizsgálták meg, amely lehetővé teszi a vírusok számára, hogy behatoljanak a gazdasejtbe.

Azoknál betegeknél, akik a két COVID-19 elleni vakcina legalább egyikét kapták, de nem fertőződtek meg a vírussal, a kutatók olyan antitesteket találtak, amelyek kevésbé voltak hatékonyak az új variánsok mutációival szemben (például a béta vagy a gamma variánsokkal), mint a vakcinában kódolt eredeti genetikai szekvencia ellen. Hasonló eredményre jutottak a kutatók, mikor olyan emberek vérmintáit elemezték, akik 2020 májusa előtt - vagyis az első domináns vírusváltozatok megjelenését megelőzően - fertőződtek meg, ezen emberek antitestjei szintén kevésbé biztosítottak védelmet.

A legjobb antitest-védelmet azoknál az embereknél mérték, akik 2020 májusa előtt fertőződtek meg, és egy évvel később beoltották őket. Bennük a kutatók olyan antitesteket azonosítottak, amelyek az újabb vírusmutációkkal szemben is változatlan hatékonysággal felléptek. Eredményeik szerint így a korai fertőződés, majd azt követően a vakcina beadása együttesen nyújthatja a leghatékonyabb védelmet a koronavírus újabb mutációival szemben.