Koronavírus: korral így változik az antitest-szint

A koronavírus újabb variánsainak megjelenésével és terjedésével a járvány újabb lendületet vett világszerte, és bár elérhetőek már védőoltások, sokan abban bíznak, hogy a korábbi fertőződésük is elégséges védelemt biztosíthat számukra. A Université de Montréal két professzora, Joelle Pelletier és Jean-François Masson egy kutatócsoport élén arra kereste a választ, mennyi antitest termelődik egy oltott, illetve a fertőzésen átesett ember szervezetében. Frissen publikált vizsgálatuk érdekes következtetéseket vont le.

A kutatócsoport kimondottan olyan embereket vizsgált, akik átestek a fertőzésen, viszont nem szorultak kórházi kezelésre. Ehhez összesen 32 kanadai felnőtt egészségügyi adatait összesítették 14-21 nappal azt követően, hogy a PCR-teszt igazolta a szervezetükben a koronavírus-fertőzést. A mintavétel még 2020-ban történt, a béta, delta és gamma változatok megjelenése előtt. Úgy látják, hogy az antitestek az új vírusvariánsok ellen is biztosítanak védelmet, habár kisebb mértékben.

Több antitestet termelt az idősebb korosztály szervezete. Fotó: Getty Images

"Minden fertőzött szervezetében kimutattuk az antitesteket, az idősebb korosztály szervezete viszont többet termelt, mint az 50 év alatti felnőtteké. Ezek az antitestek még 16 héttel a diagnózis felállítása után is jelen voltak a véráramban" - mondta Masson. Hozzátette: az eredeti vírustörzs miatt termelődött antitestek az eredmények szerint reagáltak a következő hullámban megjelent változatokra is, habár jelentősen kisebb - 30-50 százalékos - hatékonysággal. Meglepő módon a delta vírusváltozattal szemben is hatékonyabb védelmet biztosított az 50 év felettiek antitest-szintje, mint az 50 alattiaké.

A Scientific Reports című lapban közzétett tanulmány ismét az oltás fontosságára világított rá. A kutatók ugyanis megfigyelték, hogy azok, akik megkapták a Pfizer-BioNTech, vagy az AstraZeneca vakcinát, lényegesen magasabb antitestszinttel rendelkeztek, mint azok, akikben csupán a fertőzöttség miatt termelődött ellenanyag. Akik úgy kapták meg az oltást, hogy már megfertőződtek és enyhe tüneteket váltott ki náluk a COVID-19, a vérükben megduplázódott az antitestek száma azokhoz képest, akik elkapták a koronavírust, de nem voltak beoltva.