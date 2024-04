Orvosmeteo: csütörtökig fellélegezhetnek a frontérzékenyek

Ma is folytatódik a túlnyomóan derült, napos, száraz idő. A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, helyenként a Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 27 fok között várható, késő estére 10 és 21 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül.hu előrejelzésében.

Nincs fronthatás. Csütörtökön érkezik a következő ciklon, addig frontmentes időre van kilátás. A légnyomás csökken.

A viharok nem kedveznek az allergiásoknak

A pollenallergiások számára sok esetben nagy megkönnyebbülést jelenthet egy-egy kiadós eső, ami felfrissíti a levegőt, és érezhetően csökkenti a pollenszámot. Az elmúlt napokban tapasztalt esős idő tehát felüdülést hozhatott. Sajnos azonban a heves széllökésekkel kísért, viharral, zivatarral érkező eső után nem mindig lélegezhetnek fel az pollenallergiával küszködők, sőt akár tüneteik is felerősödhetnek – figyelmeztet dr. Potecz Györgyi, a Tüdőközpont tüdőgyógyász szakembere.

Több helyen is ítéletidő tombol

Közben több országban is lecsapott az ítéletidő. Egymást érik a brutális viharok Kínában, Pekingtől nem messze még a tél is visszatért. Sorra szedi áldozatait a szélsőséges időjárás az Egyesült Államokban is. Oklahomában eddig négy emberéletet követeltek a tornádók, amelyek a szokásosnál hetekkel korábban jelentek meg – tudta meg az RTL Híradó.