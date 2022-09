Kiderült, hogy milyen mellékhatásokat okozhatnak az új vakcinák

Nem sokkal azután, hogy az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) zöld utat adott a Pfizer-BioNTech és a Moderna koronavírus elleni omikron-specifikus vakcinájának az Egyesült Államokban, megérkeztek az első vizsgálati eredmények arról, hogy ezek beadása után milyen lehetséges egészségügyi hatások és mellékhatások jelentkezhetnek – számolt be róla a CNBC.

A vakcinák klinikai vizsgálata már folyik – igaz, élesben. Fotó: Getty Images

Mivel az új vakcinák frissített oltóanyagok, felhasználásukat még azelőtt engedélyezték, hogy a humán klinikai vizsgálatok lezajlottak volna. Így viszont kevés a releváns tapasztalat az esetlegesen fellépő oltási reakciókról és mellékhatásokról. Szakemberek szerint azonban ezek várhatóan nem sokban fognak eltérni azoktól, amelyek a korábbi vakcinák beadása után léptek fel egyeseknél.

„Nem hiszem, hogy az új vakcinák biztonsági profilja, a lehetséges mellékhatások, illetve azok súlyossága különbözne a jelenlegi mRNS vakcinákétól és az emlékeztető oltásokétól” – nyilatkozta a CNBC-nek Paul Offit amerikai gyermekorvos, vakcinakutató. Mint mondta, a súlyos mellékhatások „általában” a vakcina második adagjának beadása után a leggyakoribbak.

Csak emlékeztető oltásként alkalmazhatók

Ahogy arról korábban írtunk, a frissített vakcinák bivalensek, vagyis kétkomponensűek. Ez azt jelenti, hogy az eredeti, vuhani vírustörzs tüskefehérjét kódoló mRNS-e mellett az omikron variáns egyes alváltozataiét is tartalmazzák. A Pfizer oltóanyaga a BA.1-es, a Modernáé pedig a BA.4-es és a BA.5-ös alváltozat tüskefehérjét kódoló mRNS-ét használja hatóanyagként. Fontos tudni, hogy a bivalens vakcinák alacsonyabb hatóanyagtartalmuk miatt csak emlékeztető oltásként (boosterként) adhatók be, ezért csak azok kaphatja meg, akik átestek az alapimmunizáláson, azaz legalább két részoltáson.

A várható hatások és mellékhatások

A Pfizer és a Moderna jelenleg is zajló, BA.1-es oltásokkal kapcsolatos klinikai vizsgálataiba olyan résztvevőket vontak be, akik az alapimmunizálás után emlékeztető oltást is kaptak. A frissített vakcina beadását követő hét napon belül náluk leggyakrabban a következő tünetek jelentkeztek: az oltás helyén bőrpír és duzzanat, fájdalom, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom, fáradtság, hidegrázás, láz.

A Pfizer arról számolt be, hogy a vizsgálatukban résztvevők 52 százaléka tapasztalt enyhe fájdalmat az injekció beadásának helyén, 8 százalékuk számolt be közepes mértékű, 0,3 százalékuk pedig súlyos fájdalomról. A résztvevők 26 százaléka tapasztalt enyhe vagy közepes mértékű, 0,3 százalék pedig súlyos fejfájást. A Moderna eddigi vizsgálatából az derült ki, hogy a résztvevők csaknem 59 százalékánál jelentkezett fáradtság, de csak körülbelül 4 százalékuk tapasztalt napi tevékenységet akadályozó mértékű fáradtságot.

