Új vakcinák: súlyos hibától tartanak egyesek

Nem sokkal azután, hogy a Pfizer-BioNTech és a Moderna frissített, kétkomponensű koronavírus elleni vakcinája zöld utat kapott az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóságtól (FDA), egyesült államokbeli orvosok máris figyelmeztettek egy, a beadással kapcsolatos potenciális hibalehetőségre. Ahogy arról az NBC News beszámolt, a frissített vakcinát tartalmazó ampullák kupakja nagyon hasonlít a régi oltóanyagokéra, ami azért lehet problémás, mert azt eredményezheti, hogy egyesek – tévedésből – esetleg rossz oltóanyagot kapnak.

A Pfizer-BioNTech alapimmunizációhoz ajánlott vakcinája felnőtteknek. Fotó: Getty Images.

A Pfizer-BioNTech 12 év felettieknek ajánlott frissített vakcináját szürke kupakkal és szürke felirattal ellátott ampullákba töltötték, amelyek első ránézésre nagyon hasonlítanak az alapimmunizálásra használt oltóanyagokra. A Moderna felnőtteknek szánt, bivalens vakcinája sötétkék kupakkal és szürke felirattal ellátott üvegekbe került, míg a 6-11 éves gyermekek számára készült eredeti oltóanyagot ugyanilyen sötétkék kupakos ampullákba töltötték. (A felnőttek számára az alapimmunizáláshoz használt Moderna-vakcina üvege piros kupakos.)

Az emberi tényezők bezavarhatnak

Noha a Pfizer- és a Moderna-vakcina címkéjén is szerepel, hogy pontosan mit tartalmaz az ampulla, a hasonlóság és az emberi tényezők – leginkább az egészségügyi dolgozók túlterheltsége miatt – fokozottan kell majd figyelni rá, hogy mindenki a számára megfelelő oltóanyagot kapja - hívta fel rá a figyelmet az NBC News. Különösen annak fényében, hogy az új vakcinák alacsonyabb hatóanyagtartalmuk miatt csak emlékeztető oltásként alkalmazhatók, alapimmunizálásra nem. A lap emlékeztetett arra: már korábban is előfordult olyan eset, amikor valaki nem a helyes dózist kapta. Akad, aki véletlenül egy egész ampullányi oltóanyagot kapott – ami 6 adagot jelent –, de érkezett jelentés olyan gyerekekről is, akik tévedésből a felnőtteknek szánt vakcinából kaptak, ami nagyobb dózisban tartalmazza a hatóanyagot.

Az FDA augusztus 31-én engedélyezte a Pfizer-BioNTech és a Moderna mRNS-alapú bivalens vakcinájának sürgősségi felhasználását azok számára, akik már átestek az alapimmunizáláson, vagyis legalább két részoltásuk van, és a második beadása óta két hónap vagy annál hosszabb idő telt el.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!