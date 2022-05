A védőoltások alkalmazásának eredményei

A vakcináció történelmi kezdete a 18. század végére tehető, 1774-ben egy angol marhatenyésztő, Benjamin Jetsy azt tapasztalta, hogy miután meggyógyult a saját csordájától kapott tehénhimlőből, a fekete himlőt már nem kapta el. Ezek után tehénhimlőből származó váladékkal tudatosan kórokozókat juttatott felesége és két gyermeke szervezetébe, akiket ezek után már nem érintettek a himlőjárványok. Technikailag tehát Jetsy végezte el az első vakcinációt.1 Hogyan működnek az mRNS-technológiával készült vakcinák? Mi történik a beadást követően és hogyan segít a vírussal szembeni védekezésben? Összegyűjtöttünk néhányat a legfontosabb kérdések közül a témában.

Mégis Edward Jennert tekintik a vakcináció megteremtőjének, mert ő volt az első, aki feltételezését tudatosan megtervezett kísérlettel támasztotta alá. 1796-ban egy fejőnő kezén lévő tehénhimlős hólyag váladékát karcolta bele egy kisfiú bőrébe. Pár hónappal később ellenőrizte a hatékonyságát, és a gyermeket szándékosan fertőzte meg egyre nagyobb adagokban alkalmazott valódi himlővel, akin semmiféle tünetet nem észlelt. A későbbiekben Jenner és kísérlete emlékére az immunizáció ezen formáját a latin vacca (tehén) szóból vakcinációnak nevezték el.1

A Jenner-féle bravúr után mintegy 170 évvel később az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) egy globális oltási kampánnyal sikerült felszámolnia a fekete himlő betegséget.2

A védőoltás eredményeként fokozatosan feketehimlő mentessé vált Európa, majd Észak-Amerika és a többi földrész is. Természetes úton 1979 óta nem fertőződött meg senki.3

Gyermekkori védőoltások

Az 1980 előtt javasolt védőoltással megelőzhető betegségeknél, úgymint diftéria, mumpsz, szamárköhögés és tetanusz, több mint 92 százalékkal csökkent a fertőzéses esetek száma, és több, mint 99 százalékkal a halálesetek száma. A gyermekbénulás, a kanyaró és a rubeola járványos terjedése megszűnt az Egyesült Államokban.4

A védőoltások komoly betegségek eltűntetéséhez járultak hozzá. Fotó: Getty Images

A legtöbb védőoltással megelőzhető betegség mindenkori esetszáma alacsony, és a védőoltással megelőzhető betegségek miatti kórházi kezelés és halálozás is jelentősen csökkent. Ezek az eredmények az újszülött kortól a gyermekkoron át tartó nagyarányú átoltottság elérésének és fenntartásának köszönhetőek, nagyrészt az újszülöttkori és gyermekkori védőoltási programok sikeres bevezetése miatt.4

A nemzeti oltóprogramok megbetegedésre és halálozásra vonatkozó hatásának felméréséhez fontos a populáció átoltottságát és a betegség egészségügyi terhét is értékelni.4

Az influenzajárványokról

Az 1918-19-ben zajló influenzajárvány, melyet mindig "spanyolnátha" néven fognak emlegetni, volt az egyik legpusztítóbb járvány a modern történelemben. Világszerte 20 és 50 millió közöttire becsülik a halottak számát.5

Szerencsére a legutóbbi világjárvány, a "mexikói influenza" nem okozott olyan magas halálozást, mint a "spanyolnátha", azonban így is jelentősen próbára tette az egészségügyi ellátórendszert.1

Az influenzavírusról virológiai szempontból gyakorlatilag mindent tudunk, szétszedjük és összerakjuk, az adatgyűjtés világméretben is példamutató, vannak hatékony oltóanyagok, létezik többféle antivirális gyógyszer. Ennek ellenére az influenza jelenleg is fertőző megbetegedés, amely még mindig képes világjárványt – pandémiát – okozni.1

