Öt éve nem volt ilyen sok influenzás

Február 5 és 11 között csaknem 60 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, míg akut légúti fertőzés tüneteivel több mint 293 ezren kértek segítséget – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adataiból. Az RTL Híradónak nyilatkozó szakemberek szerint a fertőzöttek fele 14 éven aluli gyerekek, akiknél gyakran szövődményeket is okoz a betegség. A gyors terjedésben komoly szerepet játszik, hogy a koronavírus-járvány enyhülése óta az emberek kevésbé figyelnek a higiéniára. A járvány előreláthatólag március közepéig tart majd.

"3-4 nap láz még beleférhet, de ha 72 órán túl lázas, vagy nagyon rosszul van a gyerek, folyik a füle, szapora a légvétele, keressék fel az orvosukat" – javasolja a szülőknek Dr. Novák Hunor gyermekorvos a műsorban.