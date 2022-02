Sminktanácsok ekcémás bőrűeknek

A kozmetikai kezelések során is gyulladáscsökkentő, kifejezetten száraz bőrre való hatóanyagokat használunk, melyek pótolják a bőrből hiányzó nedvességet. Ais általában jól hidratáló, illatanyag- és színezékmentes termékeket javaslunk. A megfelelően hidratált bőr két okból is fontos: egyrészt így csökkenthetjük a tünetek erősségét - a száraz bőr jobban viszket, húzódik - másrészt csak így lehet jó alapunk a tökéletes smink elkészítéséhez - magyarázza Peterman Krisztina, a Dermatica gyógykozmetikusa.

Vörösre zöldet

Használat előtt bőrpróba

A sminkesek régóta használják már a vörös szín elfedésére a zöldet, ez pattanások , bőrpír, rosacea és az ekcémás tünetek esetében is hatásos fegyver.és azt jól oszlassuk el a zavaró foltokon. Erre egy, a bőrszínünkhöz közel álló alapozó réteget vigyünk fel, amit az arc többi részén is használunk, majd az egészet áttetsző púderrel fixáljuk.Sajnos az ekcémás bőr gyakran igen érzékeny, így a sminkeléshez használt termékek is irritációt okozhatnak. Érdemes szakemberrel egyeztetni a számunkra javasolt termékcsaládokról. Ha megvan a kiszemelt készítmény, semmiképp se használjuk rögtön egy komplett sminkhez. Új termékek használata előtt, melynek során egy kis mennyiséget kenjünk fel az állkapocs alatti területre, vagy a fül mögé. Ha 48 óra múlva sem jelentkezik irritáció, bőrpír, viszketés, kiütés az érintett területen, akkor kipróbálhatjuk sminkeléshez is.