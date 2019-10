Az ekcéma kezelése: bőrápolási tanácsok

Folyamatos törődést igényel

Az érintettek, illetveesetében a szüleik tudják, hogy az ekcéma kezelése gyakorlatilag hosszú ideig tartó csapatmunka. Nem gyógyítható egyszeri kezeléssel, hanem a terápiája összetett, a tartós gondozás, az orvos és a beteg, illetve orvos-szülő-gyermek jó együttműködése nélkülözhetetlen az eredményes kezeléshez. Még nehezebb beletörődni, hogy, legalábbis csak nagyon hosszú tünetmentes idő után lehet gyógyultnak tekinteni, hiszen, a nyugvó állapotból is fellángolhat újra. Ezért gyakorlatilag az arra hajlamosaknak tünetmentes állapotban is oda kell figyelniük arra, milyen kozmetikumot használnak, milyen lehetséges allergénnel érintkeznek, hogyan táplálkoznak, stb. Az atópiás (vagyis az allergiás bőrgyulladásra alkatilag hajlamos) bőr esetén a helyes bőrápolás még a "nyugalmi időszakokban" is elsődleges fontosságú.Fontos a bőr kiszáradásának megelőzése , ezért áztató, hosszas fürdő helyettajánlanak a szakemberek. A szárító hatású szappanok, az illatosító- és egyéb adalékanyagokat is tartalmazó tusfürdők helyett, kisgyermekeknekajánlanak a szakemberek. Enyhébb esetekben vagy tünetmentes időszakokban is tanácsos kerülni az illatosított, színezett kozmetikumokat, samponokat, tusfürdőket, borotvahabokat, stb., helyettük semleges, natúr vagy szenzitív készítményeket kell használni.A bőrfelszínt az az enyhén savas vegyhatású, hidrolipid filmréteg védi, amelyet a faggyú és verejtékmirigyek termelnek, és amely vízmegkötő hatásával a mikroorganizmusok szaporodását gátolja. Amennyiben a bőr kiszárad , a védőhatás hiánya következtében nagyobb az esély a fertőzésekre. Ezért fontos a megfelelő bőrápoló készítmények alkalmazásával elkerülni a bőr kiszáradását. Hidratálásra kezdetben és enyhe esetekben hatásos a gyógyszertárakban kapható, megelőzésre is alkalmas emolliens kenőcs, súlyosabb esetekben, illetve a kérdéses területre pedig az ekcémakenőcs. Hatására a bőr regenerálódik, a víz visszajut a szarurétegbe és csökkenti a berepedéseket. Az egyes komponensek pótolják a hiányzó lipideket.Allergiás bőrgyulladásra hajlamos felnőtteknek a napi munkájuk során is oda kell figyelniük erre a problémára. (Atópiás dermatitiszben szenvedő gyermekek esetében ez pályaválasztási szempont is: érdemes kerülniük azokat a szakmákat, ahol allergénekkel gyakran kerülnek kapcsolatba, például nem ajánlatos vegyésznek, fodrásznak, festő-mázolónak stb. menniük.): az ekcémások mindig viseljenek védőkesztyűt, ha vegyszerrel dolgoznak, és ha nem tudják elkerülni például a mosogatást, akkor a tisztítószerek, mosogatók közül is válasszák a szenzitív fajtákat.viselésétől sokan ódzkodnak, pedig nagyon sokat segít: a műanyag vagy gumi kesztyű alá érdemes a gyógyszertárakban kapható cérnakesztyűt is felhúzni, hogy az se irritálhassa. Ez utóbbi mosógépben mosható, így többször is felhasználható. (Ez a semleges pamutkesztyű jó szolgálatot tehet akkor is, ha az ekcéma a kézen van: a gyógyító kenőccsel bekent területre ráhúzva védi, és például megakadályozza a seb esetleges elvakarását, felülfertőződését is.)