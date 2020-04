A cukor tényleg felpörget?

Tényleg hiperaktivitást okoz?

Függőségünk valóban lehet az élelmiszerekhez hozzáadott cukroktól, és azelhízásmögött álló fő bűnösként is a túl sok cukorfogyasztást nevezték meg. Azonban mint hiperaktivitást okozó anyag nem tekinthetünk a cukorra. Ezt a kutatók az 1970-es években kezdték komolyabban vizsgálni, amikor egy Benjamin Feingold nevű allergológus szorgalmazta az élelmiszerekből a gyermekek számára hiperaktivitást okozó adalékok eltávolítását, 1995-ben pedig több olyan tanulmány is készült, amely azt bizonyította, hogy a cukor nincs jelentős hatással a gyermekek viselkedésére.

Miért gondoljuk, hogy a gyerekek felpörögnek a cukortól? Fotó: 123rf

Miért vélik mégis sokan igaznak a tévhitet?

Az egyik magyarázat az, hogy ha nem ismerünk más magyarázatot, és van egy elvárásunk egy bizonyos dologgal kapcsolatban, az képes kognitív torzításokat okozni. Ebben az esetben ezt jól példázza egy 1994-es vizsgálat, amelyben a kutatók mintegy 50 gyermeket vizsgáltak, akikről a szüleik azt állították, érzékenyek a cukorra, hiperaktívak lesznek az édességtől. A kutatók ezeknek a gyerekeknek olyan édességeket adtak, amelyekben édesítőszer volt, erről azonban a szüleik nem tudtak. Ők csupán azzal voltak tisztában, hogy gyermekeik édességet fogyasztottak, és továbbra is azt állították, gyermekeik felpörögtek ezektől az ételektől. Úgy tűnik, a szülők annyira meggyőződtek, hogy a cukor felel gyermekük viselkedéséért, hogy már akkor is látták a hatásokat, ha nem is fogyasztottak cukrot.

Egy másik lehetséges magyarázat, hogy az édesség, a csoki, a sütemény, torta olyan ételek, amelyeket nagyobb mennyiségben különlegesebb alkalmakkor kap a gyerek, sokszor olyankor, amikor más gyerekek is ott vannak. Ilyenkor a gyerekek alapvetően is sokkal izgatottabbak, és a szülők ezt is rávetíthetik a cukorra. Még érdekesebb az a teória, amelyet szintén egy 1994-es kutatásra alapoznak: ebben 35 olyan gyermeket vizsgáltak, akiről édesanyjuk azt állította, hogy érzékeny a cukorra. A vizsgálat során az édesanyák felének azt mondták, gyermekük nagyon sok cukrot fogyasztott, míg a többieknek azt, hogy gyermekük egyáltalán nem kapott cukrot, valójában pedig mindegyik gyerek cukormentes placebót kapott. Azok az anyák, akik úgy tudták, gyermekük jelentős mennyiségű cukrot fogyasztott, hiperaktívabbnak látták ezután a csemetéiket. Azonban a felmérés során készült videófelvételekből kiderült az is, hogy ezek az anyák túlzottan óvták a gyermekeiket, gyakrabban kritizálták őket, gyakrabban szóltak rájuk - így vélhetően ez a szülői mentalitás is összefügghet azzal, hogy elhitték, a cukor felelős gyermekük viselkedéséért.

Ettől még nem egészséges

Ha a cukor és az édesség a hiperaktivitásért ugyan nem is felelős, az nem jelenti azt, hogy egészséges. A túlzott cukorbevitel ugyanis számos egészségügyi problémával összefüggésbe hozható, éppen ezért nem javasolt, hogy a gyerekeknek túl sok édességet adjunk.

Forrás: theguardian.com, fatherly.com