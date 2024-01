Éhgyomorra energiaitalt?

Sokak számára vonzó lehet energiaitallal kezdeni egy nehezebb napot, például kora hajnali műszak vagy vizsgára készülés esetén. Azonban a koffeinben, cukorban és egyéb adalékanyagokban gazdag italok eddigi kutatások alapján több egészségügyi problémát is okozhatnak. Egyelőre nem világos, hogy mennyivel súlyosabbak ezek a káros hatások, ha éhgyomorra isszuk őket, az azonban biztos, hogy ilyen esetben gyorsabban be tudnak jutni a véráramunkba, ami által csak még kockázatosabb lehet a fogyasztásuk. A Healthline gyűjtése nyomán most ezeket a lehetséges szövődményeket mutatjuk be.

Sok problémát okozhatnak az energiaitalok. Fotó: Getty Images

Koffeintúladagolás

Egy átlagos felnőttnek nem ajánlott napi 400 milligrammnál több koffeint fogyasztani, ami átlagosan 4-5 bögre kávénak felel meg. Egy pohár energiaitalban 40-250 milligramm koffein lehet. Ha ebből egyet vagy többet iszunk éhgyomorra, akkor az könnyen túladagoláshoz vezethet.

Szív- és érrendszeri problémák

A koffein egy stimuláns, amely felgyorsíthatja a többi között a szívverést és fokozza a vérnyomást. Ezeket a hatásokat pedig nagyobb valószínűséggel érezhetjük, ha éhgyomorra fogyasztjuk. Egy 2017-es tanulmány szerint a szívritmuszavar az energiaital-fogyasztás leggyakoribb, szívvel kapcsolatos szövődménye.

Kiszáradás

A koffein vízhajtó, ami azt jelenti, hogy a szokásosnál több vizeletet termel hatására a szervezet. Több tanulmányban is megállapították már, hogy az energiaital fogyasztásának egyik mellékhatása lehet a dehidratáció. Az úgynevezett energy shotok különösen sok koffeint tartalmaznak, de nagyon kevés folyadékot.

Fejfájás

Sokaknál jelentkezhet fejfájás, ha túl sok koffein kerül a szervezetükbe, ami általában a dehidratáció következménye. Egy 2021-es tanulmány szerint a fejfájás a túlzott energiaital-fogyasztás egyik leggyakoribb mellékhatása, de az egyelőre nem világos, mennyivel lehet rosszabb a helyzet éhgyomorra ivás esetén.

Vese- és májproblémák

Egy 2023-as tanulmány szerzői szerint összefüggés lehet az energiaitalok és a veseproblémák, köztük a veseelégtelenség között. Úgy gondolják, ez kapcsolatban állhat a sok koffeinnel és B3-vitaminnal, amelyek károsíthatják a májat.

Stressz, nyugtalanság, álmatlanság

A koffein és a cukor egy időre energiát ad, de szintén sokan számolnak be szorongásról és nyugtalanságról, amely aztán megnehezítheti az elalvást is.

Gyomorproblémák

Az energiaitalok összetevői túlzott savtermelésre késztethetik a gyomrot, ami gyomorégést, puffadást és émelygést okozhat.

Fogyasztható éhgyomorra energiaital?

A koffein valószínűleg erősebben fejti ki a hatását, ha üres gyomorra isszuk. Rendszeres étkezés és megfelelő folyadékfogyasztás mellett viszont valószínűleg alkalmanként nem jár komoly problémával, ha csak kis mennyiségben fogyasztjuk. Ugyanakkor gyermekeknek és tinédzsereknek egyáltalán nem ajánlottak az energiaitalok, pont a magas koffein- és cukortartalmuk miatt.