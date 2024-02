Ha szeretnél fiatalabbnak tűnni, iktasd ki ezt a hozzávalót

Közkedvelt mondás: az vagy, amit megeszel. Ám van egy hozzávaló, amely minden másnál jobban befolyásolja sejtjeink élettartamát. Bizony, a cukorról van szó – lebbenti fel a fátylat a Nők Lapja.

Cukor nélkül is épp elég finom. Fotó: Getty Images

Mély ráncok, plöttyedt bőr

A cukorfajták, így a glükóz, a fruktóz vagy a maltóz fogyasztása hatással van bőrünk egészségére, ugyanis hosszú távon összefüggésbe hozhatók a sejtek öregedésével. A felesleges cukor károsíthatja a sejtek szerkezetét és működését, beleértve a kollagénrostokat is, melyek a bőr rugalmasságáért felelősek. A cukor ráadásul reakcióba léphet a fehérjékkel, károsítva a fehérjerostokat, ez pedig szintén gyorsíthatja a bőr öregedését.

A jelenség fokozza a gyulladást szervezetünkben, méghozzá főként az olyan ételek miatt, melyek rövid idő alatt cukorrá alakulnak a véráramban. Amikor az elfogyasztott cukor a fehérjékhez kötődik, úgynevezett AGE-molekulák jönnek létre. Ezek okolhatók például a bőr rugalmasságának csökkenéséért, a mély ráncok kialakulásáért és a kollagénfehérjék károsodásáért, de a vesékre, a porcokra, az erekre és az agyműködésre is negatív hatással vannak.

Mindannyian tudjuk, hogy az üdítőkben, édességekben mennyi cukor van, de a magas keményítő- és szénhidráttartalmú ételekben is megtalálható, mint a kenyérfélék, a burgonya és a tészta, vagy az előre csomagolt élelmiszerek. A cukor csökkentésével párhuzamosan fontos az is, hogy növeld étrendedben a fehérjéket, fogyassz napi 2-3 liter vizet, emeld az A-, C- és B-vitamin mennyiségét – ezek támogatják leginkább a szervezet kollagéntermelését –, és nem utolsó sorban szánj elegendő időt a pihenésre, regenerálódásra!