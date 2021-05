Pfizer-vakcina: jó hír a 65 év felettieknek

Ahogy egyre több embert oltanak be világszerte, úgy érkeznek a legújabb eredmények a vakcinák hatékonyságáról, gyakorlatban tapasztalt egészségügyi hatásairól, mellékhatásairól. Most éppen a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyagáról érkeztek jó hírek: a CDC friss tanulmánya szerint 94 százalékos hatékonysággal akadályozzák meg a 65 év felettieknél a nagyon súlyos, kórházi kezeléssel járó megbetegedést - írja a The New York Times.

Az idős emberek koruknál fogva veszélyeztetettebbek. Fotó: Getty Images

Biztató eredmények

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) közlése szerint a 94 százalékos hatékonyságot a tanulmányba bevont, 65 éves vagy annál idősebb, teljesen beoltott embereknél tapasztalták, vagyis azoknál, akik az említett vakcinák valamelyikéből megkapták mind a két dózist, és már megszerezték a szükséges védettséget.

Az Oxfordi Egyetem összehasonlító kutatások keretében vizsgálta a két vakcinát, és érdekes eredményekre jutott. A Pfizer-BioNTech-vakcina például erősebb immunválaszt generál, de az AstraZeneca oltóanyaga által kiváltott védelem hosszabb ideig állhat fenn.

"A koronavírus elleni vakcinák rendkívül hatékonyak, és ezek a valós eredmények megerősítik a klinikai vizsgálatok során tapasztalt előnyöket, vagyis képesek megakadályozni, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők kórházi kezelésre szoruljanak" - magyarázta Rochelle Walensky, a CDC igazgatja. A 65 év felettieknél a legnagyobb a kórházi ellátást igénylő, súlyos megbetegedés, és a betegség okozta halálozás kockázata.

A CDC tanulmánya 417 beteg adatain alapul, akik január 1. és március 26. között kerültek kórházba. Az érintettek körülbelül fele 75 éves vagy annál idősebb volt.