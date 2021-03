Koronavírus: kik kaphatnak Pfizer-vakcinát?

Mint emlékezetes, tavaly december 26-án adták be itthon az első COVID-19 elleni védőoltást: dr. Szlávik János infektológus főorvos oltotta be dr. Kertész Adrienne osztályvezető főorvost a Dél-pesti Centrumkórházban a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett oltóanyagával. A vakcina alkalmazására legkorábban az Egyesült Királyságban adtak hatósági jóváhagyást, ahol egy 90 éves női pácienst, Margaret Keenant oltották be vele elsőként december 8-án Coventry városában. Hamarosan aztán Kanadában és az Egyesült Államokban is engedélyt kapott az oltóanyag, majd december 21-én az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban. Magyarországra március közepéig már több mint egymillió adag Comirnaty vakcina érkezett.

Comirnaty vakcinát készítenek elő a Jósa András Oktatókórház oltópontján március 21-én. Fotó: MTI/Balázs Attila

Innovatív technológián alapul a Comirnaty

Mit jelent a Comirnaty név? A Comirnaty elnevezése a vakcina legalapvetőbb jellemzőit tükrözi vissza. A szó eleje a COVID-19-betegséget jeleníti meg, míg második felében az rna tag a hírvivő RNS-re, illetve annak nyomán a vakcinafejlesztés során alkalmazott innovatív technológiára utal. Teljes egészében nézve pedig a kifejezés az angol community és immunity, azaz közösség és immunitás szavakra hasonlít.

A Comirnaty aktív immunizálásra szolgál a 16 évesnél idősebb korosztályok körében. Az oltóanyag nem tartalmazza az új koronavírust (SARS-CoV-2). Innovatív technológiával készült, és csupán a vírussal kapcsolatos genetikai információk találhatóak meg benne lipid nanorészecskékbe csomagolt hírvivő ribonukleinsav (mRNS) formájában. Az oltást követően az emberi sejtek a vírus úgynevezett tüskefehérjéjét állítják elő csupán, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be afertőzéskialakulásában, és amellyel szemben tartós védettséget tud kialakítani az immunrendszer.

Mit tudunk a Pfizer/BioNTech-vakcina hatékonyságáról?

A vakcina, mivel nem tartalmazza magát a vírust, így nem okozhat sem fertőzést, sem COVID-19-megbetegedést. A klinikai vizsgálatok tanúsága szerint ugyanakkor mintegy 95 százalékos hatékonysággal képes megelőzni a tüneteket produkáló COVID-19-et. Az oltás 65 éven felülieknél, illetve általában véve a súlyos lefolyású COVID-19 szempontjából kockázati csoportba tartozóknál is biztonságos és hatékony. Fontos hangsúlyozni, hogy a vakcina a megbetegedéstől véd, a fertőzés terjedésére kifejtett esetleges hatását még kutatják. Magyarán nem tisztázott, hogy a beoltott személyek is hordozhatják és terjeszthetik-e a SARS-CoV-2-vírust. Szintén nem ismert, illetve kutatott terület, hogy mennyi ideig marad fenn az oltás hatására kialakuló védettség.

Az optimális hatás érdekében a Comirnaty vakcinát két dózisban kell alkalmazni. Magyarországon idén márciustól a korábbi 21 nap helyett immár 35 nap különbséggel adják be az oltás második adagját az elsőhöz képest. A változtatás oka, hogy ezáltal - mint azt Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője február végén bejelentette - minél több embernek be tudják adni az első oltást, amely már alapszintű védelmet biztosít a fertőzés ellen. A teljes védettség a második oltás beadását követő egy héten belül alakul ki.

Hatékony-e a Pfizer/BioNTech-vakcina az új mutációk ellen?

Ahogy újabb és újabb mutációkról érkeznek hírek az új koronavírus kapcsán, egyre inkább előtérbe kerül a kérdés, hogy vajon a meglévő vakcinák azok ellen is hatásosak-e. Comirnatyval oltott páciensek vérszérumával végzett laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy a vakcina hatására kialakuló immunvédettség mind a brit (B.1.1.7), mind a dél-afrikai variánst (B.1.351) hatékonyan képes semlegesíteni. A vizsgálati eredményeket bemutató tanulmányok februárban jelentek meg a Nature és a Nature Medicine című tudományos folyóiratokban.

Milyen mellékhatásokat okozhat a Pfizer/BioNTech-vakcina?

Mint minden védőoltásnak, a Pfizer/BioNTech oltóanyagának is lehetnek mellékhatásai a beadást követően. A klinikai vizsgálatok szerint nagyon gyakran lép felfájdalomés duzzanat az injekció helyén, továbbá fáradtság, fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, hidegrázás, láz. Gyakori az oltás helyén fellépő bőrpír, valamint az émelygés. Száz beoltott emberből átlagosan kevesebb mint egy tapasztal rossz közérzetet, végtagfájdalmakat, álmatlanságot, nyirokcsomó-megnagyobbodást és az oltás helyén jelentkező viszketést. Ritkán, az esetek kevesebb mint egy ezrelékében átmeneti féloldali arcidegbénulás is kialakulhat. Az oltási reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszereket lehet alkalmazni, valamint fontos leszögezni, hogy ezek csupán átmeneti, szövődménymentesen rendeződő mellékhatások.

Kinek nem ajánlott a Pfizer/BioNTech-vakcina?

A meglévő adatok alapján nem ismert a gyakorisága, de előfordulhat súlyos allergiás reakció (anafilaxia) is az oltóanyag valamely összetevőjével szemben. Éppen ezért nem adható be a vakcina, ha valakiről ismert, hogy allergiás annak valamely komponensére. Szintén nem adható be az oltássorozat második adagja, ha az elsőt követően anafilaxiás reakció jelentkezett. Érdemes hozzátenni, hogy az oltás beadását követően a pácienseket 30 percig megfigyelés alatt tartják az oltópontokon, így az allergiás reakciókat is rögtön felismerhetik, illetve felkészült azok szakszerű kezelésére az egészségügyi személyzet.

A Comirnaty alkalmazása - kellő mennyiségű klinikai vizsgálati eredmény hiányában - egyelőre nem javasolt sem 16 évnél fiatalabb serdülőknél és gyermekeknél, sem várandós nőknél, illetve fogamzóképes nők számára az oltás beadását követően legalább két hónapig ajánlott kerülni a terhességet. A kockázati csoportba tartozó kismamák a szoptatás ideje alatt is megkaphatják a vakcinát. Az oltás beadása előtt az oltóorvos fizikális vizsgálatot végez a helyszínen, valamint kérdőívben is nyilatkozni kell esetleges meglévő panaszainkról. Lázas betegek nem olthatók, a korábban lezajlott koronavírus-fertőzés és COVID-19-betegség ugyanakkor nem jelent kizáró okot.

Milyen könnyen használható fel a Pfizer/BioNTech-vakcina?

Az oltóanyagot mélyhűtőben kell tárolni mínusz 90 és 60 fok közötti hőmérsékleten. Miután kiolvadt, a vakcinát fel kell hígítani, majd plusz 2 és 30 fok közötti hőmérsékleten lehet tárolni felhasználásig. A hígított vakcinát hat órán belül be kell adni, azt követően már nem alkalmazható.