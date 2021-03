Koronavírus: mennyi ideig tart a védettség az oltás után?

Aktuálisabb nem is lehetne a kérdés, hogy vajon a 16 év alattiak számára mikor lesz elérhető valamelyik koronavírus elleni védőoltás.

A SARS-CoV-2 vírus okoztafertőzésután kialakuló immunitás kapcsán máig sok a megválaszolatlan kérdés. A fertőzésen átesett, majd felgyógyult betegek szervezetében nem egységes mértékben termelődnek az antitestek, ami azt jelenti, hogy a koronavírus-fertőzés elleni védettség is különböző mértékű és hosszúságú lehet. Egy februárban megjelent brit tanulmány szerint a megfertőződést követően 6 hónappal is kimutathatóak a koronavírus ellen termelt antitestek a páciensek szervezetében, míg egy átfogó osztrák kutatás arra jutott, hogy a járvány tavaszi, első hullámában megfertőződött alanyoknál 7 hónappal a betegség után is stabilan jelen vannak az érintettek szervezetében. Ezzel ellentmondásosak azok a hírek, amelyek szerint vannak, akik 2-3 hónappal az első diagnózisuk után újrafertőződnek.

Vagyis a skála igencsak széles, pedig a világjárvány megállítása szempontjából fontos lenne, hogy pontosan meghatározhassuk, mennyi ideig élvezhetnek védettséget a gyógyultak - és a beoltottak. Merthogy egyelőre annak kapcsán is bizonytalanok a szakértők, hogy a koronavírus elleni oltások után milyen hosszú immunitásra számíthatunk. Azt biztosan tudjuk, hogy az engedélyezett vakcinák - hatásmechanizmustól függetlenül - "megtanítják" az immunrendszert az új típusú koronavírus elleni védekezésre. Az immunválasz során antitestek és a vírus ellen ható fehérvérsejtek termelődnek a szervezetben, így ha a védettség kialakulása után kerülünk kapcsolatba a vírussal, az immunrendszerünk felismeri és elpusztítja azt. Vagyis a vakcinák nem magát a koronavírussal való megfertőződést védik ki, hanem a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés kialakulását, illetve annak súlyos lefolyását. A kérdés az, hogy pontosan meddig.

Versenyfutás az idővel

Bár az oltóanyagok hatékonyságáról részletes tanulmányokat publikáltak a gyártócégek, azzal kapcsolatosan, hogy a vakcina beadatása után kialakuló védettség mennyi ideig tart, szinte sehol nem találni pontos információkat. Ennek elsősorban az időhiány az oka - az új típusú koronavírus megjelenése óta alig több mint egy év telt el, és ennél is kevesebb ideje nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is világjárványnak a kórt. Vagyis a kutatóknak alig 12 hónap állt rendelkezésükre ahhoz, hogy hatásos és biztonságos védőoltást fejlesszenek ki a fertőzés ellen. Az is óriási eredmény, hogy ez ilyen rövid idő alatt sikerült, cserébe azonban vannak bizonyos területek, amelyeken még a mai napig is nagy erőkkel zajlik a kutatás, ilyen többek között a vakcinák által nyújtott védettség pontos időtartama.

Mint az ismeretes, minden védőoltás esetében eltérő, hogy várhatóan mennyi ideig tart a hatása. Léteznek vakcinák (például a kanyaró, a mumpsz és a rubeola elleni kombinált MMR oltás), amelyek élethosszig tartó védelmet nyújtanak, vannak olyan típusúak (például a tetanusz elleni vakcina), amelyekből meghatározott idő után emlékeztető oltás beadatására van szükség a védettség fenntartásához, és akadnak olyanok is (mint az influenza elleni vakcina), amelyeket a vírus mutálódása miatt évről évre újra be kell adatni. Abban a szakértők is egyetértenek, hogy a koronavírus elleni vakcinák két adagját valószínűleg nem elég egy alkalommal beadatni, azaz nem nyújtanak élethosszig tartó védelmet, ám az csak a közeljövőben derülhet ki, hogy pontosan mikor válik szükségessé az újabb adag oltás beadatása. A kutatók a tömeges oltások megkezdése óta folyamatosan vizsgálják, hogy a vakcinák miként viselkednek a laboratóriumi körülményeken kívül, de ennek eredményeire egyelőre várnunk kell.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jelenleg engedélyezett három vakcinából kettő, az mRNS-alapú oltóanyagok (nevezetesen a Pfizer-BioNTech és a Moderna) egy korábban nem alkalmazott technológián alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a koronavírus terjedésével versenyt futó kutatóknak nem volt elég idejük azt vizsgálni, hogy az oltás hatására kialakuló immunitás mennyi ideig áll fenn a szervezetben. Fabó Tibor, a Pfizer orvosigazgatója egy december végén megrendezett sajtóeseményen úgy nyilatkozott, egyelőre nem tudni pontosan, milyen hosszú távon biztosít védettséget a vakcinájuk, erről a beoltottak követésével leghamarabb három-négy hónap múlva lehet majd több információja a gyártónak. Pardi Norbert mikrobiológus, az mRNS-technológiát kifejlesztő kutatócsapat tagja egy korábbi interjúban ennél bizakodóbb volt és azt mondta, az mRNS-alapú vakcinák nyújtotta védettség akár 3 évig is kitarthat a szervezetben.

6 hónapot saccolnak

A jelenlegi hivatalos álláspont szerint a koronavírus ellen kifejlesztett védőoltások megközelítőleg 6 hónapig nyújtanak védettséget a COVID-19-cel szemben. A szakértők rendszerint azt is hozzáteszik, feltételezhető, hogy ennél hosszabb ideig is védettséget élveznek a beoltottak, ez azonban tudományosan egyelőre nem bizonyított. A vakcinák által előidézett immunitásról nagyon kevés szakmai tanulmány jelent meg eddig, legutóbb az amerikai Moderna vakcina gyártója januárban publikált egy tanulmányt, amelyből kiderült, az ő oltóanyagukkal beoltottak szervezetében 4 hónappal a védettség kialakulása után is megfelelő az ellenanyag-szint. Időről időre azonban felröppennek hírek arról, hogy egy-egy vakcina ennél lényegesen hosszabb védettséget biztosíthat. A Szputnyik V vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója februárban azt nyilatkozta, a kísérletek alapján jó okuk van feltételezni, hogy az első bejegyzett orosz oltóanyag legalább 2 évig tartó védettséget nyújt - ennek bizonyításához azonban további kutatások szükségesek.

Akárcsak a SARS-CoV-2 vírus terjedéséről, rövid és hosszú távú hatásairól, úgy a vakcinák eredményességéről is egyre többet tudunk meg, ahogy a befejeződött kutatások tudományosan alátámasztott eredményeket hoznak. A napokban például az oxfordi AstraZeneca vakcinájáról mutatták ki a vizsgálatok, hogy minél nagyobb az oltás két dózisa között eltelt idő, annál nagyobb az oltóanyag hatékonysága. A legfrissebb hírek pedig arra engednek következtetni, hogy akár egyéni tényezők is befolyásolhatják a védőoltások hatását - olasz kutatók például nemrégiben kimutatták, hogy a Pfizer-vakcina a túlsúlyos egészségügyi dolgozók szervezetében csupán feleannyi antitestet termelt a második dózis beadását követően, mint a normál testsúlyúaknál.

Ahogy folyamatosan érkeznek az újabb oltóanyag-szállítmányok az országba, mind többen kapnak értesítést, hogy lehetőségük nyílt felvenni az új típusú koronavírus okozta COVID-19 elleni védőoltást. Arról, hogy mit érdemes tudni a vakcináció előtt, illetve mi várható utána, korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.