Koronavírus: kinek nem ajánlott a Moderna-vakcina?

Szerző: HáziPatika 2021. március 22. 17:00

Már több mint 134 ezer adag érkezett Magyarországra a Moderna vakcinájából, itthon is egyre több embert oltanak be vele. De hatékony ez a készítmény a különböző vírusmutációkkal szemben is? Milyen mellékhatásokat válthat ki? Összegyűjtöttük a válaszokat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

A Moderna vakcinája a Pfizer/BioNTech készítményét követve a második koronavírus elleni oltás volt, amelynek forgalomba hozatalát engedélyezte az Európai Bizottság január hatodikán. A készítményt már Magyarországon is sokan megkapták, de mit tudhatunk róla? Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat. Moderna-vakcina: hogyan működik, milyen veszélyei lehetnek? Hasonlóan a Pfizer készítményéhez, a Moderna terméke is egy mRNS-alapú vakcina. Ez sem élő, sem pedig elölt formában nem tartalmazza a koronavírus egészét, csak egy lipid nanorészecskébe csomagolt RNS molekuláját (mRNS). A szervezetbe kerülve ez csupán a vírus tüskefehérjéjét készítteti el a sejtekkel, ami így megbetegedést nem okozhat, az immunitáshoz azonban már elégséges. A legtöbb koronavírus elleni vakcinához hasonlóan a Modernából is két oltás szükséges a kívánt védettség eléréséhez, amelyeket 28 nap különbséggel kell beadni. Mit tudunk a Moderna-vakcina hatékonyságáról? A készítmény hatékonyságát a legtöbb szervezet 90 százalék fölé méri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatója szerint 92 százalékos hatékonysággal védhet meg a COVID-19 kialakulásától. Ezt persze nem az oltás pillanatától biztosítja, a szervezetben 14 nap alatt alakulhat csak ki a kellő védettség. Emiatt az oltást követő két hétben is ugyanolyan fokozott elővigyázatosság szükséges, mint az azt megelőző időszakban! Már több mint 134 ezer adag érkezett Magyarországra a Moderna vakcinájából. Fotó: Getty Images Hatékony-e a Moderna-vakcina az új mutációk ellen? A legfrissebb kutatások szerint a Moderna vakcinája egyaránt hatékony a sajtóban brit és dél-afrikai mutánsnak is hívott, B.1.1.7, illetve a 501Y.V2 mutációk ellen. A WHO közleménye szerint azonban jelenleg is zajlanak kutatások arról, hogy a vakcinák mennyire hatékonyak a különféle vírusvariánsok ellen, az eddigi eredmények alapján azonban nincs okunk feltételezni, hogy az mRNS típusú oltóanyagok kevésbé használhatóak lennének a vírusmutációkkal fertőzött betegeknél. A következő hetek tapasztalatai alapján még pontosabb képünk lesz arról, hogy a vírusmutációk ronthatják-e a vakcinák - jelenleg igen magasra mért - hatékonyságát. Meddig tart a Moderna-vakcinával megszerezhető védettség? Pontos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre arról, hogy a második oltással megszerezhető védettség meddig biztosított. A gyártó becslései szerint az immunitás több hónapig kitarthat, jelenleg is vizsgálják azonban a védettség tényleges hosszát. Kinek (nem) adható a Moderna-vakcina? Az oltást a jelenlegi protokoll szerint a 18 évnél idősebbek kaphatják meg, friss hírek szerint azonban a vakcinák hatékonyságát már gyereknél is vizsgálják. A vakcina beadását a gyártó azoknál a személyeknél nem javasolja, akiknél az oltóanyag bármelyik összetevőjével szemben súlyos allergiás reakció léphet fel. Szintén nem javasolják a beadását akut lázas betegséggel küzdőknek, illetve a kismamáknak. A gyermekvállalást fontolgató nőknek javasolt várni a terhességgel legalább két hónapot a második vakcina beadását követően. Aki azonban már átesett egyszer a fertőzésen, a teljes gyógyulást követően megkaphatja a vakcinát, amely jó eséllyel megvédheti őt az újabb megbetegedéstől. Oltási reakciók a Moderna-vakcina után Az eddigi tapasztalatok szerint a vakcina beadását követően jelentkezhet fáradtság,fejfájásés izomfájdalom, láz. Ritkább esetben beszámoltak a nyirokcsomók megnagyobbodásáról, alvásproblémákról és a végtagokban jelentkező fájdalomról. Ezek az oltási reakciók azonban többnyire gyorsan, 1-2 napon belül elmúlnak és nem jelentenek komolyabb veszélyt. Az elmúlt hetekben egy elsőre ijesztőnek tűnő, de valójában ártalmatlan mellékhatásra is felhívták a figyelmet az orvosok: a Moderna vakcinájával oltottak egy részénél az oltás helyén kör alakú, viszkető piros folt tűnik fel. A bőrpír általában 4-11 nappal az oltást követően jelentkezik, és az orvosok szerint könnyen kezelhető, veszélytelen reakció csupán.

Mennyi Moderna-vakcina érkezett Magyarországra? A koronavirus.gov.hu oldal tájékoztatása szerint a múlt héten újabb 54 ezer adag érkezett, így az engedélyeztetés óta összesen 134400 adaggal kaptunk ebből az oltóanyagból. Ez a kormányzati tájékoztató oldal szerint összesen 8 százaléka annak az 1,744 millió Moderna vakcinának, amelyet Magyarország megrendelt a gyártótól.