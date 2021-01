Ételek, amelyek finomak és rengeteg energiát adnak

Régóta tudjuk, hogy az elfogyasztott ételek típusa és minősége fontos szerepet játszik szervezetünk napi energiaszintjének biztosításában. Annak ellenére, hogy alapvetően minden élelem energiát ad, egyes ételek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek nagyban hozzájárulhatnak energiaszintünk növekedéséhez, éberségünk fenntartásához és ahhoz, hogy huzamosabb ideig tudjunk összpontosítani valamire. A health.com gyűjtése alapján összeszedtük a legjobb energiát adó tápanyagokat, amelyek számos remek élettani hatással is bírnak. Fogyasszuk ezeket gyakran és bátran, hogy ne csak a jól ismert és sokak által megszokott kávé (vagy energiaital)-csokoládé-tengely mentén mozogjunk.

A goji bogyó már nálunk sem számít kuriózumnak. Fotó: Getty Images

Ízletes és hasznos gyümölcsök

A banán igazi jolly joker: összetett szénhidrátforrás. Az érett darabok cukortartalma viszonylag magas, kedvező rosttartalma miatt jótékonyan hat az emésztésünkre, emellett remek kálium- és B6-vitamin-forrás: ezek mindegyike elősegítheti szervezetünk energiaszintjének növekedését. Az egyik legnépszerűbb, sokak által kedvelt gyümölcs, az alma szintén hasonló tulajdonságokkal bír. Kevesebb szénhidrátot tartalmaz, mint a banán, és mivel cukortartalma is alacsonyabb, jobban beilleszthető például egy, a vércukorszintet beszabályozó diétába. Gazdag ásványi anyag - kalcium, magnézium - és rostforrás, magas antioxidáns tartalma miatt lassíthatja a szénhidrátok emésztését, így tartós energiaforrás szervezetünk számára. Nem elhanyagolható szempont, hogy pektintartalma révén - ami remekül megköti a vizet - megváltoztatja a széklet víztartalmát, ezért segít enyhíteni a hasmenést, vagy éppen a székrekedést.

A keleti orvoslásban évezredek óta - az impotencia kezelésére és vágyserkentésre is - használt goji bogyó jótékony hatásait mi csak néhány éve kezdtük igazán felfedezni. Pedig a pici, rostdús bogyós gyümölcs igazi ásványi anyag-, vitamin- és antioxidáns-bomba. Magas C-vitamin tartalma miatt kiváló immunerősítő, A-vitamin tartalma miatt pedig csökkentheti az időskori látásromlást, emellett segít a koleszterinszint beszabályozásában is. A belőle készített lé gyulladáscsökkentő hatású. Felhasználása rendkívül sokféle, gyakorlatilag mindenféle ételhez hozzákeverhető: joghurthoz, szószokhoz, pékárukhoz, de magában is fogyasztható.

Változatosan variálható, finom alapanyagok

A lazac, a tonhal és a többi zsíros hal gazdag fehérje- ásványi anyag (cink, vas) és vitaminforrás (A, B és D-vitamin). A központi idegrendszerünk működésében kulcsszerepet játszó B12-vitamin a fehérjeszintézisben és a vérképzésben is fontos. A zsíros halak fogyasztása biztosítja szervezetünk számára a nélkülözhetetlen omega-3 zsírsavat is, ami agyunk, valamint szív- és érrendszerünk, ízületeink egészséges működéséhez szükséges.

A legtöbb energiát a zsírokból nyerhetjük, 1 grammból 39 kJ-t, azaz 9,3 kcal-t. Ennél valamivel kevesebbet ad a szervezetnek a szénhidrát és a fehérje, 1-1 grammjuk 17,6 kJ-t, azaz 4,1 kcal-t biztosít testünk számára. Az egyéni energia- és tápanyagszükségletet számos tényező befolyásolja: például a testtömeg, az életkor, a nem, a fiziológiás állapot (terhesség, szoptatás), az erőnlét. Részletek!

Első körben nem biztos, hogy a tojás jut eszünkbe, ha egy kis plusz energiához szeretnénk jutni. Pedig könnyen és változatosan felhasználható, finom és tápláló alapanyagról van szó. Kiváló fehérjeforrás, leucintartalma miatt - ami az egyik legfontosabb aminosav - pedig fontos szerephez jut izmaink építésében. Ugyanakkor magas koleszterintartalma miatt, ami hosszú távon növeli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát (egy sárgája a napi ajánlott bevitel felét rejti) érdemes figyelni az elfogyasztott mennyiségre.

A fehér rizsen túl

Néhány éve vált nálunk is igazán népszerű köretté az. Azon kívül, hogy finom, és remek alternatíva a szokásos krumpli-rizs-bulgur köret helyett, igen tápláló is: negyede komplex szénhidrát. Kiváló vitamin- és rostforrás, ezért, így folyamatos energiaellátást biztosít. Rendkívül sokoldalúan elkészíthető: krémlevesként, sütve, de párolva is fogyasztható, köretként, vagy csak úgy magában. A vegetáriánusok számára is változatos alapanyag, ami bármilyen más növényi hozzávalóval jól kombinálható.

Sokan nem tudják, hogy a barna rizs sok szempontból szerencsésebb választás lehet, mint a fehér. Remek komplex szénhidrát-, vitamin- és rostforrás, ráadásul alacsony a glikémiás indexe - kiegyensúlyozottabb vércukorszintet biztosít -, ezért a cukorbetegek bátrabban fogyaszthatják, mint a fehér rizst. Segíti a bél egészséges ürülését, és a héjában, vagyis a korpában rejlő oryzanol hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez.

Szintén az elmúlt években lett népszerű "szuperélelmiszer" a quinoa. E gabonafélének magas a fehérje-, a szénhidrát- és rosttartalma, és a barna rizshez hasonlóan alacsony a glikémiás indexe, ami lassú szénhidrát-felszívódást, egyben tartós energiaellátást biztosít. Gazdag ásványi anyagokban: mangánban, magnéziumban és folátban, valamint antioxidánsokban. Mivel viszonylag semleges az íze, jól kihasználható és változatos fogások készíthetők belőle. Lúgosít, ezért a különféle méregtelenítő-kúrák egyik kedvelt alapanyaga.

A csicseriborsóból, szezámmag pasztával (tahinivel), olajjal és citrommal készült hummuszt nem csak a keleti konyha rajongóinak érdemes rendszeresen fogyasztaniuk. A csicseriborsókrém alapanyagainak élettani hatásai mindenki számára hasznosak: összetett szénhidrát és remek rostforrás. A szezámmag paszta és az olaj pedig egészséges zsírokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a lassú szénhidrát-felszívódáshoz. A csicseriborsó karotint, B1-, B6- és E-vitamint rejt, az ásványi anyagok közül pedig vasat, magnéziumot és folsavat. Utóbbi miatt kismamáknak különösen ajánlott. Változatosan felhasználható: zöldségekkel, szendvicsekkel, salátákkal is társítható, remek alapanyag vegetáriánusok számára is.

A zabpehely nemcsak egészséges - teljes kiőrlésű gabona -, de energiát is ad, mivel fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban - vas, mangán - gazdag. Élelmi rostokban dús, ezért nemcsak hogy remek hatással van az anyagcserénkre, de a glikémiás indexe is alacsony. Rendkívül változatosan készíthető: főzhető, süthető, gyümölcsökkel ízesíthető, süteményekhez, pékáruhoz is használható, áztatás után pedig már ehetjük is, akár ízesítés nélkül.

Magokkal az élet

A különféle magok, például az utóbbi időben szintén igen felkapott chia mag, a lenmag és a tökmag is növelheti szervezetünk energiaszintjét, mivel magas az omega-3 zsírsavtartalmuk, emellett kiváló rost- és fehérjeforrást biztosítanak számunkra. A chia magban sok a magnézium és a mangán, antioxidánstartalmával segít csökkenteni a szervezetünkben esetlegesen kialakuló gyulladásokat, ezáltal a szívbetegségek kialakulásának veszélyét is.

Nem újdonság, hogy a legtöbb dióféle - beleértve a kesudiót és a pekándiót is - a bennük található fehérjének, rostoknak, vitaminoknak és ásványi anyagoknak köszönhetően, amellett, hogy remek energiaforrások, mértékkel fogyasztva hozzájárulnak a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. A dióban rengeteg ásványi anyag rejlik: a többi között kálium és réz, utóbbi a vérképzésben hasznosulhat. Omega-3 és omega-6 zsírsavtartalma miatt hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. A kesudió magas vastartalma miatt azoknak lehet kimondottan ideális, akik vashiánnyal küzdenek, a pekándió pedig az egyik legjobb E-vitamin-forrás. Tiamintartalma (B1-vitamin) pedig serkenti az agyműködést.