5 magas kalóriatartalmú étel, ami mégis egészséges

Kezdjük először is azzal, hogy mi a kalória. A mai táplálkozástudományi értelemben a kalória szó használata kissé slendrián, pontosabb volna a kilokalória (kcal), hiszen a csomagolásokon is általában az adott étel 100 grammra vetített kcal-ját adják meg. A kalória (cal) eredetileg az energia mértékegysége volt még a joule bevezetése előtt, definíciója így szól: egy kalória egy gramm víz hőmérsékletét egy °C-kal emeli meg. Egy kalória körülbelül 4,2 joule. Mivel az emberi szervezet is a táplálék égetéséből származó, abból felszabaduló energiát használja, így ez is kifejezhető joule-ban, pontosabban kilojouleban (kJ), ám a kcal elterjedtebbé vált mértékegység lett a dietetikában, ezért is tüntetik fel általában mindkét értéket a csomagolásokon. A legtöbb energiát a zsírokból nyerhetjük, 1 grammból 39 kJ-t, azaz 9,3 kcal-t. Ennél valamivel kevesebbet ad a szervezetnek a szénhidrát és a fehérje, 1-1 grammjuk 17,6 kJ-t, azaz 4,1 kcal biztosít testünk számára. Az egyéni energia- és tápanyagszükségletet számos tényező befolyásolja: például a testtömeg, az életkor, a nem, a fiziológiás állapot (terhesség, szoptatás), a fizikai aktivitás, az erőnlét, a tápláltsági fok, valamint az éghajlat és a környezeti hatások.

Mértékkel fogyasztva az olajos magvak és diófélék védik a szívet. Fotó: Getty Images

Ha azonban a testünk egészséges működéséhez szükséges mennyiségnél jóval több kcal-t fogyasztunk, az hosszútávon elhízáshoz, ennek következtében pedig inzulinrezisztenciához, 2-es típusú cukorbetegséghez,magas vérnyomáskialakulásához és egyéb egészségügyi problémákhoz vezethet. Ennek ellenére nem kell minden magas kalóriatartalmú ételre ellenségként tekinteni, hiszen azok nem feltétlenül tesznek rosszat a szervezetünknek, sőt, vannak köztük nagyon is egészségesek. Fontos azonban, hogy milyen mennyiséget fogyasztunk belőlük. Az ETimes most öt olyan ételt emelt ki, melyek 100 grammra vetített kilokalória értéke elsőre riasztónak tűnhet, mégse iktassuk ki életmódváltáskor vagy diéta során.

Mogyoróvaj

Sokan talán nem is gondolnák, hogy a krémes mogyoróvaj milyen gazdag kalóriákban. Pedig ez így van. Egyetlen kanál ebből a gazdag textúrájú (nem feltétlen csak földimogyoróból készíthető) vajból majd 100 kalóriát tesz ki, ami szinte azonos a sima vaj kcal értékével, abból mégsem tüntetünk el egy szempillantás alatt egy kanállal. Szerencsére azonban a mogyoróvaj azon kívül, hogy kalóriadús és finom, tele van rostokkal, növényi fehérjével és egészséges zsírokkal, valamint fitonutriensekkel.

Chiamag

A chiamagokat általában a magas rost-, omega-3, fehérje- és cinktartalma miatt az egyik legegészségesebb élelmiszerként tartják számon. Az apró fekete magocskák, amelyek folyadékba áztatva zselészerű állagot öltenek, mindezek mellett gyulladásgátló hatásúak és tele vannak antioxidánsokkal is. Figyelni kell azonban az adagolásra, egyetlen kanál ebből a remek édesség-alapanyagból 70 kilokalóriát tartalmaz.

Így készítsük el a chiamagot A chiamag rendkívül népszerű lett az utóbbi időben, és ez nem véletlen, hiszen számos jó élettani hatása mellett sokoldalúan felhasználható. Összeszedtünk néhány receptet, amely könnyen elkészíthető, és rendkívül egészséges! A részletekért kattintson ide.

Quinoa

Mióta Európában is elterjedt a fogyasztása, azóta szinte minden diétás étrendben szerepel, nem véletlenül. Kiváló fehérjeforrás, magas a rost tartalma, mindezek mellett pedig vasat, rezet, tiamint és B6-vitamint is bőséggel tartalmaz. Nem lehet azonban sokat fogyasztani belőle, egy csészényi (kb. 185 g) főtt quinoa ugyanis 222 kilokalóriát tartalmaz, ami több, mint amennyi ugyanilyen mennyiségű főtt barna rizsben van. Tápanyagtartalma miatt azonban sokkal értékesebb.

Olívaolaj

Az olívaolaj kiváló egyszeresen telítetlen zsírforrás, amely nagyon jót tesz szívünk egészségének. Ráadásul gazdag omega-6, omega-3, E-vitamin és K-vitaminban, amelyek elengedhetetlenül fontosak az agyműködéshez és az egészséges testsúly megtartásához. Kalóriatartalma azonban vetekszik a disznózsíréval, egy evőkanálnyi körülbelül 120 kcal-t és 14 gramm zsírt tartalmaz.

Mag mixek

A dióféléket és az olajos magvakat tartják a táplálkozási szakemberek az egyik legjobb nassolnivalónak, de sokan hajlamosak elfelejteni, hogy ezekből sem lehet zacskószámra falatozni. 100 gramm mag mix ugyanis átlag 450-460 kilokalóriát tartalmaz, ami ha azt vesszük alapul, hogy egy egészséges nő napi energiaszükséglete körülbelül 2000 kcal, egy diétázóé pedig ennél kevesebb, akkor máris látható, hogy egyetlen 10 dekás zacskó kiteszi majd a napi elfogyasztható étel ötödét. Vigyázat, ha édesített, olajban kisütött, bundázott vagy csokis változatot fogyasztunk, az még több kcal-t tartalmazhat! Nyersen fogyasztva azonban a többi között szív- és érrendszeri védőhatásukat, illetve gyulladáscsökkentő tulajdonságaikat több vizsgálat is bizonyította már. Hogy miért érdemes még ezt nassolni, arról egy korábbi cikkünkben részletesen írtunk, melyet ide kattintva olvashat el.