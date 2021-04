Inzulinrezisztencia: ezek segíthetik a teherbeesést

Az inzulinrezisztenciára gyakran akkor derül fény, amikor az illető nem tud teherbe esni. Ilyenkor fontos a beteg és az orvos szoros együttműködése, hiszen az állapot javulása nem csupán a gyógyszereken múlik. Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS ésinzulinrezisztenciaspecialistájának tanácsai következnek arról, miket kell ilyen esetekben tenni ahhoz, hogy mihamarabb bekövetkezzen a gyermekáldás.

Ne csak a vércukrot ellenőriztessük

Amennyiben valaki inzulinrezisztenciára gyanakszik, úgy 3 pontos OGTT vizsgálatra (terheléses vércukorvizsgálat) van szüksége. Sajnos sokan csupán a glükóz értékeit ellenőriztetik, pedig IR esetén gyakran előfordul, hogy az még a normál tartományban mozog, ám az inzulinszintjei már magasabbak. Így, ha csak a vércukrot nézetjük, rejtve maradhat az IR, és emiatt elmaradhat a gyermekáldás, valamint ilyenkor a vetélés esélye is lényegesen nagyobb.

Megfelelő életmód mellett az IR-esek is vállalhatnak babát. Fotó: Getty Images

Étkezzünk személyre szabottan

Az IR diéta alapja a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátok megfelelő elosztása (az inzulinérzékenység napszaki változásaihoz igazítva). Fontos tudni, hogy a gyors felszívódásúak hamar megemelik az inzulin- és a vércukorszintet, ellentétben a lassú felszívódású ételekkel, melyek pluszban hosszan teltségérzetet is biztosítanak. Célszerű dietetikussal is konzultálni a diétáról, aki megállapítja, mennyi kalóriát és CH mennyiséget kell étkezésenként fogyasztanunk, valamint hasznos tanácsokkal szolgál arról, milyen praktikákkal lehet lassítani egy-egy étel felszívódását. Általánosságban elmondható, hogy az IR-rel küzdők kerüljék a cukrot, valamint a finomított (fehér) liszttel készült pékárukat, helyettük használjanak alternatív érdesítőszereket, valamint teljes kiőrlésű, rostban gazdag ételeket.

Mozgás

A rendszeres mozgás nemcsak a szervezet inzulinérzékenységén javíthat, hanem a túlsúlytól is segít megszabadulni, ami igen fontos, ha az ember gyereket szeretne. A legideálisabb a heti 150 perces edzés, melybe tartozzanak bele súlyzós gyakorlatok is (heti 2-3 alkalommal). Ezáltal nem csak az értékeink normalizálódnak, de a közérzetünk is javul, ráadásul könnyebb várandósságra számíthatnak azok, akik rendszeresen mozognak (a terhesség alatt is).

Relaxáljunk

A legtöbb ember felgyorsult életmódot folytat és a stressz a mindennapjaik részévé vált. Ez sajnos egy sor problémát von maga után, a többi között komoly befolyást gyakorol a hormonrendszerre, a szénhidrát-anyagcserére is. Amennyiben teherbe szeretnénk esni, érdemes néha lelassítanunk és csak önmagunkra figyelni. Ehhez számtalan lehetőség áll a rendelkezésünkre: kirándulás, kertészkedés, meditáció, jóga, kreatívkodás stb. A lényeg, hogy ekkor zárjuk ki a külvilágot és a problémákat.

Fogyasszunk gyógynövényeket

A gyógynövényeket sokszor ajánlják kiegészítő terápiaként, hiszen természetes módon csökkentik az inzulin-/vércukorszintet, ráadásul sok közülük várandósság során is alkalmazható. IR esetén az erdei szederlevél, a görögszénamag, valamint a gyermekláncfű foglal előkelő helyet az kiegészítő kezelések között.

Ha tabletta, akkor melyiket válasszuk?

Dr. Koppány Viktória szerint, amennyiben az értékek megkívánják, illetve, ha az életmódterápia nem vezet eredményre, úgy az orvos gyógyszeres kezelést írhat elő. Ezenkívül vannak még olyan vitaminok, ásványi anyagok és egyéb hatóanyagok, melyek alkalmazása szintén hozzájárul az állapot javulásához. Ilyen például a D-vitamin, az inozitol, a króm, illetve a szelén.