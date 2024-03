Ezért fontos, hogy a kismama sok folsavat fogyasszon

A folsavval dúsított só egy sor születési rendellenesség megelőzésében is segíthet – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a Rizikometer. Ezt az állításukat egy friss kutatás eredményeire alapozzák.

A magzat egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folsav bevitele. Fotó: Getty Images

4 hónap alatt jelentős javulás látszik

Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat a ScienceDaily oldalán megosztott tanulmányra hivatkozva azt írta, most először bizonyították kutatók, hogy a folsavval dúsított, jódozott konyhasó fogyasztásával a várandós nők több súlyos születési rendellenesség kialakulásának esélyét is jelentősen csökkenthetik. Klinikai vizsgálat során kimutatták, hogy számottevően megemeli a vér folsavszintjét, ha a konyhasóval folsavat is bevisz a szervezetébe a kismama.

4 hónap után a vizsgálatban részt vevők folsavszintje a kiindulási érték 3,7-szeresére nőtt, ami megfelel a születési rendellenességek megelőzéséhez szükséges folsavszintnek” – olvasható a bejegyzésben.

Ezért elengedhetetlen a folsav

A leginkább azért fontos, hogy a terhesség előtt és alatt megfelelő mennyiségű folsav legyen a leendő anya szervezetében, hogy megakadályozható legyen az életveszélyes születési rendellenességek – például a nyitott gerinc és a koponyahiány – kialakulása. Éppen ezért az Egészségügyi Vilgászervezet (WHO) azt ajánlja, hogy a tervezett fogamzás előtt, valamint a terhesség első három hónapjában napi 400 mikrogramm folsav beviteléről gondoskodjanak a nők.