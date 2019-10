IR: ezeket érdemes szedni

Inozitol

Inzulinrezisztencia tünetei és kezelése - cikkünkben minden fontos információt megtalál a betegséggel kapcsolatban. Kattintson ide!

Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont endokrinológus főorvosa ajánl néhány táplálékkiegészítőt, melyek segíthetik a betegek közérzetének és értékeinek a javulását.

Aki IR-ben szenved, bizonyára sokat hallott már az inozitol áldásos hatásairól. Nem is csoda, hiszen a B-vitaminok családjába tartozó anyag igazi csodaszer, mivel csökkenti az inzulinszintet, növeli a progeszteron mennyiségét, helyrebillenti az LH/FSH egyensúlyát, mérsékli a tesztoszteron szintjét, helyreállítja a menstruációs ciklust, sőt, fokozza a zsírégetést is. Mindezeken kívül az IR-rel járó tünetek nagy részén is segít, vagyis megszünteti a székrekedést, az alvászavarokat, valamint remek hatással van a hangulatra, az általános közérzetre is.

D-vitamin

Az IR nagyon gyakran D-vitamin hiánnyal jár együtt, nem véletlen, hiszen a D-vitamin valójában egy hormonszerű anyag, mely igen komoly befolyást gyakorol - többek között - az inzulinszintre. Ugyanis érzékenyíti a sejtek inzulinreceptorait, ráadásul a segít a súlyfeleslegtől is megszabadulni. Ennek oka az, hogy a D-vitamin, amellett, hogy csökkenti az inzulinrezisztenciát, a leptin nevű hormon termelődéséért is felelős, mely a zsírraktárak normál mennyiségű kialakításában és a jóllakottság érzésének elérésében vesz részt.

A D-vitamin szedése IR esetén kifejezetten jótékony. Fotó: iStock

Barátcserje

A barátcserje a nők egyik legfontosabb gyógynövénye, melyet legtöbbször kapszulaként alkalmaznak. Menstruációs panaszok esetén igen jó szolgálatot tehet a fogyasztása, mivel csökkenti az ösztrogéndominanciát, növeli a progeszteronszintet, vagyis segít a női hormonális egyensúly visszaállításában. Ennek hatására a rendeződnek a menstruációs panaszok, így a termékenységi zavarok orvoslásában is igen nagy segítséget nyújthat - mondja dr. Bérczy Judit.

Van, hogy gyógyszerre is szükség van

Nagyon fontos, hogy ha az értékek megkívánják, úgy a betegnek gyógyszeres kezelésben is részesülnie kell! Azonban, ha az inzulin és a vércukor mennyisége is normál keretek közé szorult, akkor a tabletta elhagyható, viszont a személyre szabott diétát és a rendszeres testmozgást továbbra is tartani kell.